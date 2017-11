Slalom in Levi Shiffrin mit Bestzeit - Dürr Sechste nach 1. Lauf

Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres ist auch in der neuen Alpinsaison gleich wieder auf Siegkurs: Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Levi. In Finnland knüpfte Shiffrin da an, wo sie im vergangenen Winter aufgehört hatte: In ihrer Paradedisziplin Slalom scheint sie auch im neuen Winter weitgehend ohne Konkurrenz durch die Tore zu wedeln. Nur die Slowakin Petra Vlhova konnte als Zweite mit 21 Hundertsteln Rückstand einigermaßen folgen. Die drittplatzierte Schwedin Frida Hansdotter hat schon deutliche 73 Hundertstel Rückstand.

Dürr auf Olympiakurs

Stark präsentierte sich im ersten Saisonrennen Lena Dürr aus Germering. Deutschlands derzeit wohl beste Slalomfahrerin kam zwar auch mit einem gehörigen Rückstand auf Shiffrin ( +1,57 Sekunden) ins Ziel. Das reichte aber dennoch für den beachtlichen sechsten Platz. Dürr ist auf dem besten Weg, gleich im ersten Rennen die Olympia-Qualifikation einzufahren. Auch Maren Wieslerüberzeugte auf Platz 13.

Nichts ins Ziel kam nach einem Fahrfehler dagegen Marina Wallner. Jessica Hilzinger verpasste die Tpop 30 und damit ebenfalls den zweiten Lauf um 13.00 Uhr (Livestream auf Sportschau.de).