Slalom der Herren Jetzt live - Dopfer und Neureuther greifen an

Das wird Gänsehaut pur für Fritz Dopfer. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner schweren Verletzung steht der Skirennläufer beim ersten Slalom-Weltcup der Saison in Levi wieder am Start.

Heimlich träumte Fritz Dopfer immer wieder davon, beim ersten Slalom-Rennen des Olympia-Winters am Start zu stehen. Dass es jetzt tatsächlich klappt "freut mich umso mehr", sagt der 30-Jährige vor dem Weltcup-Auftakt am Sonntag (12.11.2017, 10.00/13.00 Uhr MEZ im Ticker und Stream bei sportschau.de) in Levi.

Ausgerechnet Levi

Der 30-Jährige kehrt ein Jahr nach seiner Verletzungspause zurück. Am 19. November 2016 hatte sich der Technikspezialist im Training im österreichischen Zillertal einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Unterschenkel zugezogen. Die Saison, die gerade begonnen hatte, war für den Garmischer schon wieder vorbei. Nun also die Rückkehr. In Levi. An jenem Ort, wo er sein letztes Weltcuprennen bestritten hatte. Als Achter war er damals ins Ziel gekommen, hatte erste Weltcuppunkte und viel Selbstvertrauen getankt. Sechs Tage später lag er im Krankenhaus und erst Monate später stand er wieder auf Ski.

Bereit für die Rückkehr

Fritz Dopfer fühlt sich bereit für die Rückkehr in den Weltcup. Das Ergebnis dürfte für Dopfer am Sonntag zweitrangig sein. "Aktuell ist es für mich einfach nur wichtig, wieder Rennen fahren zu können", sagte der Bayer und ergänzt: "Mir fehlt es noch an Konstanz, gute Läufe in Serie zu liefern, aber gerade in den vergangenen Wochen hat sich vieles zum Positiven gewendet, und ich fühle mich sowohl körperlich als auch mental bereit für den Einstieg."

Comeback von Hirscher?

Zeitungen spekulieren über die Rückkehr des Marcel Hirscher. Möglicherweise erleben die Fans in Finnland noch ein Comeback. In den österreichischen Medien wird über die Rückkehr des besten Skifahrers des vergangenen Winters, Marcel Hirscher, spekuliert. Wenn er startet, ist er ein Kandidat für den Sieg. "Die Verletzung wird Marcel kaum bis gar nicht zurückwerfen. Mit der Erfahrung eines sechsfachen Gesamtweltcupsiegers und seiner körperlichen Konstitution ist er in der Lage, auch mit Trainingsrückstand, starke Leistungen abzurufen", glaubt zumindest sein Freund und Konkurrent Felix Neureuther im Interview mit der "Kronenzeitung".

Neureuther: "Man muss attackieren"

Neureuther hatte sich mental schon vor zwei Wochen auf den Weltcup-Start eingestellt, doch der Riesenslalom in Sölden fiel bekanntlich dem Wetter zum Opfer. Nun also ein neuer Versuch für Jung-Papa Neureuther. "Auf dem eher einfachen Rennhang in Levi müsse man "extrem attackieren, um schnell zu sein. Dabei muss man sich am absoluten Limit bewegen", erklärte der 33-Jährige vor dem Rennen.

Das DSV-Herrenteam tritt mit acht Fahrern an. „Wir werden alle zur Verfügung stehenden Startplätze besetzen und starten dabei mit einem Team aus erfahrenen Weltcup-Fahrern und jungen Talenten“, sagte Bundestrainer Mathias Berthold.