Kein Podest im Slalom Neureuther fährt auf Rang vier

Felix Neureuther hat das "Stockerl" beim Slalom-Klassiker in Adelboden hauchdünn verpasst. Der Partenkirchner fuhr auf dem legendären Chuenisbärgli auf Platz vier. In Maribor blieben die deutschen Starterinnen unter ihren Möglichkeiten.

Zum drittplatzierten Marcel Hirscher fehlten Neureuther fünf Hundertstelsekunden, die er im letzten Streckenabschnitt einbüßte. Doch eigentlich ärgerte er sich schon über seinen ersten Lauf, den er viel zu passiv anging. Denn da hatte Neureuther im Gegensatz zu vielen Konkurrenten beste Bedingungen. Direkt nach seinem Lauf zog der Nebel ein, sodass die Sicht schlechter wurde.

Strasser schießt in Top Ten

Neureuther trennten 2,24 Sekunden von Kristoffersen, der in beiden Läufen Bestzeit fuhr. Der Münchner Linus Straßer zeigte eine beherzte Vorstellung und fuhr mit der hohen Startnummer 43 auf Platz zehn vor (+3,86). Seine bislang beste Saisonplatzierung bedeutet die halbe WM-Norm.

Bei den Frauen war zumindest die Chance auf ein einstelliges Ergebnis da, doch Lena Dürr konnte sie beim Slalom von Maribor nicht nutzen. Nach Platz zehn im ersten Lauf fiel sie weit zurück. Der Sieg ging wieder einmal an Mikaela Shiffrin aus den USA. Die Olympiasiegerin feierte in Slowenien ihren 27. Weltcupsieg. Shiffrin setzte sich trotz eines Missgeschicks im Finale, als sie über eine herausgerissene Torstange fuhr, vor Wendy Holdener aus der Schweiz (0,19 Sekunden zurück) durch. Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter (+0,31).

Geiger verpasst WM-Norm

Christina Geiger jagt weiter die WM-Norm

Beste eines deutschen Quartetts in den Punkten war die Oberstdorferin Christina Geiger, die als 18. aber den zweiten Teil der WM-Norm verpasste. Als letzte Chancen, das Ticket für die Titelkämpfe in St. Moritz im Februar noch auf sportlichem Wege zu lösen, bleiben der Allgäuerin der Slalom am Dienstag in Flachau/Österreich und der City Event in Stockholm am 31. Januar.

Die bereits für die WM qualifizierte Lena Dürr aus Germering (2,93) fiel im Finale vom zehnten auf den 21. Platz zurück. Maren Wiesler (Münstertal/+3,09) und Marina Wallner (Inzell/+3,29) kamen auf die Ränge 23 und 24.