Weltcup-Riesenslalom Rebensburg siegt zum Saisonauftakt in Sölden

Mit dem Sieg im Riesenslalom hat Rebensburg direkt die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar geschafft. Zweite wurde Tessa Worley aus Frankreich vor der nach dem ersten Durchgang noch führenden Italienerin Manuela Moelgg. Worley, in der vergangenen Saison die beste Riesenslalom-Fahrerin, hatte nach dem Finale 0,14 Sekunden Rückstand auf Rebensburg.

Den größten Sprung im Feld machte allerdings Bernadette Schild, die den zweiten Lauf wesentlich angriffslustiger anging und mit einer fehlerfreien Fahrt 14 Plätze gut machen konnte. Die Österreichin wurde am Ende noch Zwölfte.

Wiesler sammelt Weltcup-Punkte

Maren Wiesler (Münstertal) packte mit 2,24 Sekunden Rückstand den Sprung in den zweiten Durchgang. Im Finale lief es nicht so rund. Dennoch, die 24-Jährige fuhr als 26. die ersten Weltcup-Punkte ein. "Es ist etwas, auf was ich aufbauen kann", sagte Wiesler. Die Oberstdorferin Jessica Hilzinger (+3,55) verpasste die Top 30 dagegen, wie die Schellenbergerin Patrizia Dorsch (+3,96).

Gut nicht im Ziel, Vonn verpasst Lauf zwei

Obwohl einige Favoritinnen ursprünglich auf das Rennen verzichten wollten, waren unter anderem Ski-Superstar Lindsey Vonn und die Schweizerin Lara Gut dabei. Die Vorjahressiegerin wollte nach überstandenem Kreuzbandriss die Belastbarkeit des lädierten Knies testen. Das hielt dem Druck stand, ins Ziel kam die Schweizerin nach einem Fahrfehler im ersten Lauf allerdings nicht.

Lindsey Vonn schaffte es immerhin über die Ziellinie. Doch die Speedspezialistin aus den USA, zuletzt 2012 in Sölden am Start, nutzte den 1. Lauf als Training unter Wettkampfbedingungen und kam mit über drei Sekunden Rückstand nicht in die Top 30. "Ich bin zu vorsichtig gefahren, ich habe nicht genug riskiert", sagte Vonn unmittelbar nach dem Lauf, realtivierte aber: "Es ist das erste Riesenslalomrennen seit zwei Jahren, ich bin nicht traurig." Ihr letztes Rennen in dieser Disziplin war der Riesenslalom von Maribor im Januar 2016.