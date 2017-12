Ski Alpin Luitz Zweiter im Riesenslalom hinter Hirscher

Luitz präsentierte sich erneut als Medaillenanwärter für die Olympischen Spiele. Der Allgäuer belegte im französischen Val d'Isere hinter Alexis Pinturault (Frankreich) den zweiten Rang (+0,28 Sekunden). Dritter wurde Marcel Hirscher (Österreich/+0,54), der vor einer Woche in Beaver Creek/Colorado gewonnen hatte. Luitz war dabei Dritter geworden.

Schmid schafft Olympia-Norm

Für den großen Paukenschlag sorgte allerdings ein weiterer Deutscher. Alexander Schmid aus dem Allgäu fuhr sensationell auf den sechsten Rang. Der 23-Jährige, der für den SC Fischen startet, qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Bei seinen vorangegangenen sieben Starts im Weltcup hatte Schmid kein einziges Mal den ersten Lauf überstanden, diesmal fuhr er mit Startnummer 40 zunächst auf Rang acht und verbesserte sich dann sogar noch um zwei Plätze.

Rebensburg Sechste bei Super-G in St. Moritz

Viktoria Rebensburg hat beim ersten Super-G in St. Moritz bei schwierigen und wechselhaften Bedingungen den sechsten Platz belegt. Deutschlands beste Skirennfahrerin war in der Schweiz auf der verkürzten WM-Strecke am Samstag 0,59 Sekunden langsamer als Überraschungssiegerin Jasmine Flury. Die Schweizerin gewann das wegen starker Windböen mehrfach unterbrochene Rennen vor ihrer Teamkollegin Michelle Gisin und Tina Weirather aus Liechtenstein. Michaela Wenig kam auf Platz 32, Kira Weidle belegte Rang 40. US-Skistar Lindsey Vonn kam nur auf den 24. Platz und war danach lange in ärztlicher Behandlung. Der US-Verband berichtete von starken Rückenschmerzen.