Drei Wochen vor dem Ski-alpin-Auftakt Optimismus bei Neureuther und Dopfer

"Ich habe dieses Jahr jetzt schon drei Mal so viele Skitage wie letztes Jahr in der kompletten Vorbereitung. Ich habe dieses Jahr fast alles machen können an den Skitagen, die ich mir vorgenommen habe. Und deswegen war es dieses Jahr eine gute Vorbereitung", sagt Neureuther über die Sommervorbereitung.

Immer wieder hatte den Slalomspezialistin in den vergangenen Jahren der lädierte Rücken geplagt. Im vergangenen Winter hatte er Ende September noch keinen einzigen Skitag. Nur selten hatte sich der mittlerweile 32-Jährige so gut auf eine Saison vorbereiten können wie in diesem Winter. Also Zeit für neue Ziele? Neureuther bleibt sachlich. "Nein, die Ziele sind trotzdem die gleichen. Ich will für mich schauen, dass ich wieder Ski fahre, wie das schon einmal gemacht habe vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Und wenn mir das gelingt dann weiß ich, dass ich noch schnell Skifahren kann. Und alles andere ist bei mir erst einmal nebensächlich."

Bei den Weltmeisterschaften in Schladming 2013 und Vail 2015 holte Neureuther insgesamt drei Medaillen. Auch im Slalmoweltcup überzeugte er in der Vergangenheit mit drei zweiten Plätzen in den Jahren 2012/13, 2013/14 und 2014/15. Bleibt Neureuther ohne Rückenbeschwerden, könnte im kommenden Winter mit WM-Gold oder Slaomweltcup-Gesamtsieg Großes glücken.

Dopfers Neuanfang

Auch der zweite Topfahrer des Deutschen Skiverbands (DSV) will nach einer verkorksten Saison wieder angreifen. Fritz Dopfer, WM-Zeiter im Slalom 2015, sucht eigentlich fast seit seiner Silbermedaille die Ideallinie. Im vergangenen Winter erlebte er ein ständiges Auf und Ab zwischen Topzeiten und vorzeitigem Ausscheiden.

"Ich glaube schon, dass ich die Fehler gefunden habe und da sind wir akribisch dran, diese abzustellen. Im technischen, im konditionellen, im Materialbereich habe ich wieder Fortschritte gemacht", sagt Dopfer: "Das stimmt mich positiv, dass die kommende Saison wieder eine ganz andere sein wird." Die Ski-alpin-Saison beginnt am 22./23. Oktober mit dem traditonellen Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Höhepunkt des Jahres ist die WM im kommenden Februar in St. Moritz.