Perfekter WM-Abschluss Schempp gewinnt Gold im Massenstart

Schempp kam nach einem fehlerfreien Schießen im 15 Kilometer-Rennen mit neun Sekunden Vorsprung ins Ziel. Zweiter wurde der Norweger Johannes Thingnes Bö, Dritter Simon Eder aus Österreich. Für den Uhinger ist es nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel bereits die zweite Goldmedaille in Hochfilzen.

"Ich bin happy, dass es gereicht hat. Das ist eine Erlösung. Ich musste mich immer rechtfertigen, das war kein schönes Gefühl. Heute habe ich es rüber gebracht." Simon Schempp

Fehlerfreies Schießen die Grundlage

Nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen im Liegen befand sich das DSV-Quartett zur Halbzeit noch auf Medaillenkurs. Allerdings auch zwölf weitere Athleten, die dann zeitgleich das dritte Schießen in Angriff nahmen. Während Schempp und Peiffer hier abermals ohne Strafrunde blieben, schossen sich Doll mit zwei und Lesser mit drei Fahrkarten aus dem Medaillenrennen. Acht Männer, darunter eben Schempp und Peiffer, erreichten den Schießstand nach der vierten Runde praktisch zur selben Zeit. Das letzte Schießen entschied also über die begehrten Plätze auf dem Podest. Peiffer verfehlte ein Ziel, Schempp kam durch - der Titel und seine ersehnte erste Medaille war nach einer furiosen Schlussrunde, in der er an Eder vorbeizog, die Belohnung.

Benedikt Doll erreichte letztlich den neunten Platz, Arnd Peiffer lief auf Rang zehn. Erik Lesser kam als 21. ins Ziel. Schempp ist der erste deutsche Massenstart-Weltmeister seit Michael Greis, der 2007 in Antholz zum Sieg gestürmt war.

Deutsche Festspiele in Hochfilzen

Riesenjubel in Hochfilzen bei acht Medaillen in elf Wettbewerben, Platz eins im Medaillenspiegel: Für die deutschen Männer holte zudem Doll (Breitnau) Gold im Sprint. Das Quartett Schempp, Peiffer, Vanessa Hinz und Laure Dahlmeier gewann Gold in der Mixed-Staffel. Dahlmeier triumphierte zudem drei Mal in den Einzelwettbewerben, holte eine Silbermedaille und die Goldmedaille in der Frauen-Staffel mit Hinz, Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt.