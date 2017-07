Großes Verletzungspech Kreuzbandriss - Olympia-Aus für Severin Freund

Kaum genesen, hat sich Severin Freund beim Training in Oberstdorf erneut das Kreuzband gerissen. Die Olympiasaison ist für den Springer aus Freyung schon wieder beendet.

Nach monatelanger Zwangspause erwischte es den 29-Jährigen bei seiner zweiten Sprungeinheit. Freund erlitt beim Training in Oberstdorf dabei einen Kreuzbandriss an seinem gerade erst genesenen Knie. In München wurde der Gesamtweltcup-Sieger von 2015 bereits operiert. Schon vor sieben Monaten hatte es diese Diagnose erhalten. Die Reha war nach Plan verlaufen und Freund fühlte sich für den Saisonauftakt eigentlich gerüstet.

"Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß daher damit umzugehen." Severin Freund

"Sehr bitter für das Olympiateam"

Damit fällt Freund für die Olympischen Spiele in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) aus. Bundestrainer Werner Schuster stellte fest: "Die erneute Verletzung ist sowohl für Severin persönlich als auch für das gesamte Team sehr bitter. Sein Fehlen im Olympia-Winter zu kompensieren, wird eine große Herausforderung für uns alle."