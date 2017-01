Nachtslalom Schladming Kristofferson siegt - Neureuther scheidet aus

Neun Hundertstel lagen am Ende zwischen Sieger und Zweitplatziertem beim Nachtslalom von Schladming. Henrik Kristofferson rettete genau diese Differenz vor Marcel Hirscher ins Ziel. Felix Neureuther schied im 2. Durchgang aus.

Die Planei bebte zum Finale, leider ohne deutsche Beteiligung. Mit 1,35 Sekunden Rückstand ging Felix Neureuther von Platz acht in den zweiten Lauf. Der Partenkirchener haderte schon im ersten Durchgang mit seinem Material: "Ich konnte nicht rund fahren und habe bei jedem Tor Zeit verloren". Für den entscheidenden zweiten Lauf tauschte er die Ski, riskierte viel und fuhr voll auf Angriff. Doch der Fehler kam nach nicht einmal der Hälfte der Strecke, Neureuther fädelte ein. "Ich hatte heute nicht ein Mal das Gefühl, dass es passt", sagte er danach frustriert im BR Fernsehen.

Neureuther mit viel Risiko

Die letzten vier Fahrer machten den Sieg unter sich aus. Schon der Russe Alexander Khoroshilov, der Dritter von Kitzbühel, legte eine großartige Zeit vor. Danach schrien 50.000 Zuschauer entlang der Piste ihren Marcel Hirscher nach vorn. Beim nach dem ersten Lauf mit 52 Hundertsteln führenden Kristofferson hielten die Fans erst einmal die Luft an. Als der Norweger bei der dritten Zwischenzeit in Rückstand geriet, bebte das Stadion - doch am Ende rettete der Titelverteidiger einen Millimetervorsprung ins Ziel.

Seit Kristofferson vor drei Jahren in Schladming sein erstes Weltcup-Rennen gewann, siegte er in nunmehr 13 von 29 Slaloms. Es war die identische Reihenfolge wie im Vorjahr.

Insgesamt hatten sich vier deutsche Fahrer für den zweiten Lauf qualifiziert. Bester Deutscher war nach dem Aus für Neureuther Stefan Luitz auf Platz 14. Linus Straßer wurde 16. und verpasste damit knapp sein zweites Top-15-Resultat der Saison.

Mit Blick auf die anstehende WM in St. Moritz vom 6. bis 19. Februar bleibt Neureuther aber optimistisch: "Ich muss jetzt beim Material irgendwie die Nadel im Heuhaufen finden, dann passt es." Zur WM könne er "entspannt hinfahren, Favoriten sind die anderen. Das ist eigentlich genau mein Ding."