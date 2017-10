Saisonstartschuss bei Bobfahrern und Rodlern Hackl prophezeit technische Innovation zu Olympia

Die deutschen Kufensportler starten optimistisch in die Olympiasaison. Haben in den vergangenen Wintern die Konkurrenten in Sachen Technik aufgeholt, wollen speziell die Rodler mit neuem Material spätestens bei Olympia ein Ausrufezeichen setzen.