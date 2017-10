Ski-Alpin-Weltcupauftakt Das große Kribbeln bei Neureuther, Rebensburg und Co.

Auf dem Rettenbachgletscher hoch oberhalb von Sölden starten an diesem Wochenende die alpinen Ski-Stars in den Weltcup. Mit besonders großer Motivation und Kribbeln gehen die Vorzeigeathleten Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg in die Olympia-Saison.

Der beste deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther hat seinen Biss auch als junger Familienvater nicht verloren. "Ich will alles geben und mein Bestmögliches erreichen – und das werde ich probieren mit allem, was ich habe", lautet die Kampfansage des 33-Jährigen vom SC Partenkirchen. Diesmal sehen auch die Vorzeichen gut aus dafür: Die Vorbereitung verlief optimal. Seine Rückenprobleme hat der Oberbayer ganz im Gegensatz zu den Vorjahren wieder in Griff.

Luitz hofft auf Blitzstart, Dopfer braucht noch Geduld

Stefan Luitz

Heiß auf die Saison ist auch Stefan Luitz aus Bolsterlang. Und das, obwohl der Allgäuer in Sölden noch nie in den Top 10 war. "Klar wünscht sich jeder, dass es gleich beim ersten Rennen gut läuft. Aber auch wenn es nicht so gut läuft, ist das kein Weltuntergang – man weiß dann, woran man arbeiten muss", sagte der 25-Jährige. Neben Luitz gehen in Sölden auch der Münchner Linus Strasser und Alexander Schmidt aus Fischen auf die Strecke.

Fritz Dopfer hingegen bleibt beim Saisonauftakt nur die Zuschauerrolle. Knapp ein Jahr nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch reicht es noch nicht fürs Comeback. "Es ist nach wie vor noch so, dass ich beim Skifahren Schmerzen verspüre", so der 30-Jährige. Deswegen werde sich seine Abwesenheit im Weltcup "noch etwas länger ziehen", sagte der Garmischer.

Rebensburg diesmal von Beginn an dabei

Viktoria Rebensburg

Auch Viktoria Rebensburg weiß, wie es sich anfühlt das Rennen von der Couch aus verfolgen zu müssen, im vergangenen Jahr konnte die 28-Jährige verletzungsbedingt nicht beim Saisonauftakt starten. Umso mehr fiebert sie dem aktuellen Auftaktwettbewerb entgegen. "Es ist einfach ein Kribbeln und ein Kitzeln, eine nervliche Anspannung von vorne bis hinten – vom ersten Tag, wenn man in Sölden ankommt bis zum Renntag. Das macht das 'Sölden-Flair' aus", erklärte die Tegernseerin.

Neben der Nummer eins im deutschen Team sind Patrizia Dorsch aus Schellenberg, die Oberstdorferin Jessica Hilzinger und Maren Wiesler aus Münstertal am Start. Für zusätzlichen neuen Schwung bei den Damen soll der neue Cheftrainer Jürgen Graller aus Österreich sorgen. "Das ist der geilste Job der Welt", sagte er voller Vorfreude.

Prominente Ausfälle, Vonn überraschend dabei

Aus den anderen Nationen gibt es einige prominente Ausfälle und eine überraschende Rückkehr zu melden. Der Österreicher und Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher ist nach einem Knöchelbruch im August noch nicht einsatzbereit. Ähnlich geht es dem Norweger Aksel Lund Svindal, Olympiasieger Carlo Janka (Schweiz) wird den kompletten Winter ausfallen. Bei den Frauen werden die Olympiasiegerin Anna Veith, Eva-Maria Brem (beide Österreich), Lara Gut (Schweiz) Federica Brignone (Italien) erst später einsteigen, Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec (Slowenien) verpasst wegen eines Kreuzbandrisses die komplette Saison.

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn hingegen will überraschend bereits auf dem Rettenbachgletscher ihren ersten Weltcup-Riesenslalom seit 21 Monaten bestreiten. Die 34 Jahre alten "Speed Queen" hatte in den vergangenen Jahren mit mehrerer schweren Verletzungen zu kämpfen. Vor einem Comeback steht auch US-Olympiasieger Ted Ligety.