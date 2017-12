Biathlon auf Schalke Lesser vergibt Podestplatz am Schießstand

Das russische Duo Jekaterina Jurlowa/Alexej Wolkow hat die World Team Challenge in der Arena Auf Schalke gewonnen. Die beiden deutschen Teams schafften es wegen zu vieler Schießfehler nicht aufs Podest.

Für Erik Lesser (Frankenhain) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) war zwar bis zum letzten Schießen noch ein Podestplatz drin. Doch Lesser, der sich schon im ersten Teil der Veranstaltung, beim Massenstart, ungewohnt viele Fehler leistete, schoss zum Ende der Verfolgung drei Fahrkarten. Damit war ein Podestplatz in unerreichbare Ferne gerückt. Am Ende reichte es mit elf Fehlern allein im Jagdrennen nur zu Platz sechs. Das zweite deutsche Duo mit Dahlmeier-Ersatzläuferin Nadine Horchler (Willingen) und Benedikt Doll (Breitnau) wurde am Ende Achter.

Lesser: Die Russen waren "phänomenal"

"Wer hier zu viele Fehler schießt, läuft hier eben hinterher", sagte Franziska Hildebrand in der ARD-Sportschau. Ihr Partner Erik Lesser gratulierte direkt: "Ich will keine Ausreden suchen. Die Russen haben das heute phänomenal gemacht."

So ist es. Alexej Wolkow und Jekaterina Jurlowa zeigten bei der 16. Auflage der World Team Challenge vor 44.000 Zuschauern eine großartige Leistung. Das Duo leistete sich nur einen einzigen Schießfehler und brachte den Sieg ungefährdet nach Hause. Zweite der Show-Veranstaltung in Gelsenkirchen wurden Ondrej Moravec und Eva Puskarcikova aus Tschechien. Dritte wurden Lisa Hauser und Julian Eberhard aus Österreich.

Für Jurlowa war es bereits der zweite Sieg auf Schalke. 2012 hatte sie an der Seite von Anton Schipulin triumphiert. Weltcup-Punkte gab es bei dem mit 156 000 Euro dotierten Event nicht.