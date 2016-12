Weltcup-Riesenslalom in Semmering Rebensburg stürmt das Podest

Viktoria Rebensburg steht erstmals in dieser Saison auf dem "Stockerl". Nach Platz sieben von Dienstag wurde die Kreutherin beim Riesenslalom am Mittwoch Dritte. Der Sieg ging erneut an den Alpin-Superstar aus den USA.

Der dritte Platz von Viktoria Rebensburg beim Riesenslalom am Zauberberg im österreichischen Semmering war zugleich die erste Podestplatzierung für die Olympiasiegerin von 2010 seit mehr als neun Monaten. Am Mittwoch legte Rebensburg zunächst einen fast perfekten ersten Lauf hin und lag zur Halbzeit auf Rang zwei. Im zweiten Durchgang rutschte die 27-Jährige bei äußerst schwierigen Bedingungen mit starkem Schneefall und böigem Wind dann nur einen Platz ab.

25. Weltcupsieg für Mikaela Shiffrin

Den Tagessieg in damit ihren insgesamt 25. Weltcupsieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA, die in dieser Saison auch im Riesenslalom auftrumpft und es in diesem Winter bereits zum dritten Mal im Riesentorlauf auf das Podest schaffte. Dritte wurde Diziplinspitzenreiterin Tessa Worley aus Frankreich, die einen Rückstand von zwei Hundertstel auf Rebensburg in eine Führung von drei Hundertstel umdrehen konnte.

Veith 25. - Dürr und Wiesler verpassen das Finale

Erstmals nach langer Verletzungspause stand Anna Veith wieder in einem Finale. Die ehemalige Weltcup-Gesamtsiegerin und Olympiasiegerin hatte am Dienstag bei ihrem Comeback noch den zweiten Lauf verpasst, konnte sich am Mittwoch aber über Platz 25 und die ersten Weltcuppunkte seit März 2015 freuen.



Nicht ins Finale der besten 30 schafften es Lena Dürr und Maren Wiesler, mit den Startnummern 43 und 54 gingen beide im ersten Lauf aber auch recht spät auf die Piste. Dürr, die bereits am Dienstag als 37. vorzeitig ausgeschieden war, verpasste das Finale als 35. um 35 Hundertstel. Wiesler schied als 58. aus.