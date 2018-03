Riesenslalom von Ofterschwang Rebensburg Zweite, Shiffrin holt Gesamtweltcup

Mikaela Shiffrin hat den zweiten Gesamtweltcupsieg ihrer Karriere sicher, Viktoria Rebensburg muss auf die Entscheidung in der Riesenslalom-Wertung noch etwas warten. Die Kreutherin belegte in Ofterschwang Rang zwei hinter Ragnhild Mowinckel.

Im Ziel hatte Rebensburg 0,66 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin. Mit dem zweiten Platz baute die 28-Jährige ihren Vorsprung vor dem Weltcup-Finale im schwedischen Are in der kommenden Woche auf 92 Punkten aus. Theoretisch kann Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich Rebensburg im letzten Rennen allerdings noch abfangen. "Ich werde voll angreifen, ich möchte nochmal ein Rennen gewinnen in dieser Saison", sagte die Oberbayerin. Die US-Amerikanerin Shiffrin dagegen, die im Allgäu Dritte wurde, kann nicht mehr von Platz eins der Gesamtwertung verdrängt werden.

Hronek mit respektablen Comeback

Veronique Hronek gelang mit Rang 24 ein vielversprechendes Comeback nach ihrer langen Verletzungspause (drei Kreuzbandrisse) und mehr als drei Jahren ohne Weltcup-Rennen. Lena Dürr hatte als 39. den Einzug in den zweiten Lauf verpasst, Ann-Katrin Magg war im ersten Durchgang ausgeschieden.