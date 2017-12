Weltcup-Riesenslalom in Lienz Rebensburg verfehlt Sieg um vier Hundertstel

Bereits im ersten Durchgang hatte Rebensburg der Topfavoritin Mikaela Shiffrin ihre Grenzen aufgezeigt. Teilweise lag die Oberbayerin sogar eine Zehntel in Front. Für den entscheidenden Lauf brachte sie aber nur fünf Hundertstel Vorsprung ins Ziel. Auch im Finale wurde es dann ganz knapp. Die US-Amerikanerin (Rang drei/+0,08 Sekunden) konnte Rebensburg zwar erneut in ihre Schranken verweisen. Den Sieg musste sie aber der Italienerin Federica Brignone überlassen (- 0,04).

"Trotzdem bin ich wieder auf dem Podium, das kann ich jetzt gut gebrauchen." Viktoria Rebensburg

"Es war ein solides Rennen. Mit einem zweiten Platz kann man zufrieden sein", sagte Rebensburg am Fuße des Schlossbergs. Wer sie kennt, der ahnte: Sie ärgerte sich auch ein wenig, dass es nicht zum dritten Saisonsieg gereicht hatte. Und deshalb ergänzte die 27 Jahre alte Ausnahmekönnerin auch erwartungsgemäß: "Ja, also im ersten Moment knabbert man schon ein bisschen an diesen vier Hundertstel."

Rückkehr zu alter Stärke

Nach einem 14. Platz in Courchevel konnte die Oberbayerin in Österreich damit wieder an ihre ausgezeichneten Leistungen zum Saisonbeginn anknüpfen. Das Auftaktrennen in Sölden wie auch den Riesenslalom von Killington hatte sie für sich entschieden. Durch den zweiten Platz in Lienz sammelte sie jetzt nochmals zahlreiche wertvolle Weltcuppunkte. Im Riesenslalom-Weltcup führt die Deutsche, im Gesamtweltcup belegt sie hinter Shiffrin Rang zwei.