Riesenslalom am Kronplatz Rebensburg meldet sich mit Sieg zurück

Es war ein Herzschlagfinale am Kronplatz: Mit drei Hundertstel Vorsprung gewinnt Viktoria Rebensburg nach ihrer Krankheitspause den Riesenslalom vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel.

Die 28-Jährige Kreutherin zeigte sich nach ihrer langwierigen Grippe, wegen der sie zuletzt einige Rennen verpasst hatte, bestens erholt. Schon im ersten Durchgang zog sie einen runden, fehlerfreien Lauf nach unten. Der Lohn: Platz drei. Im Finaldurchgang behielt sie dann die Nerven, fuhr Laufbestzeit und hatte am Ende drei Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatte. Auf Platz drei landete Federica Brignone aus Italien (+ 0,66 Sekunden).

Die drei Erstplatzierten nach dem ersten Lauf trennten nur neun Hundertstelsekunden - die Zeit von Rebensburg erreichte aber weder Mowinckel noch Marta Bassino, die auf Platz vier zurückfiel. Einen großen Satz nach vorne machte im Finaldurchgang die im ersten Lauf noch enttäuschende Französin Tessa Worley. Sie verbesserte sich vom elften auf den sechsten Platz.

Shiffrin nach Fahrfehler ausgeschieden

Mit dem Sieg übernimmt Rebensburg wieder die Führung im Riesenslalom-Weltcup. Bisher hatte dort die auch im Gesamtweltcup führende Mikaela Shiffrin vorne gelegen. Doch die US-Amerikanerin schied im ersten Lauf nach einem Fahrfehler aus und sammelte beim sechsten Riesenslalom des Winters keine weiteren Weltcuppunkte. "Ich war etwas krank, aber jetzt ist wieder alles gut", sagte Rebensburg nach ihrer souveränen Fahrt in Südtirol. "Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht so gut gefahren", berichtete sie nach Laufbestzeit im zweiten Durchgang. "Aber am Ende habe ich gewonnen und bin sehr glücklich damit."