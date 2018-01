Skifliegen am Kulm Freitag muss auf WM-Generalprobe verzichten

Nach seinem Sturz bei der Vierschanzentournee laboriert der Wahl-Oberstdorfer Richard Freitag noch an einer Knochenstauchung. Deshalb wird er auf dem legendären Kulm nicht springen. Bei der Heim-WM will er aber wieder fliegen.

Noch sind die Schmerzen zu groß. Die Generalprobe auf dem Kulm für die Titelkämpfe im Skifliegen kommt noch zu früh für Freitag. Einerseits ist er froh, dass nach seinem heftigen Sturz "nicht mehr fehlt". Trotzdem plagen ihn noch arge Schmerzen. Deshalb will er jetzt "ein paar Tage Physiotherapie anhängen" und sich pflegen. Nach der Sprungpause will er "bei den Heim-Weltmeisterschaften gesund und fit antreten". Die Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf findet vom 18. bis zum 21. Januar statt.

Zuversicht für die WM beim Bundestrainer

Bundestrainer Werner Schuster ist im Hinblick auf einen Start seines derzeit besten Springers bei der Heim-WM zuversichtlich. "Die Diagnose steht, die Perspektive ist da. Da vertraue ich voll und ganz dem Teamarzt, und der sagt, dass die Chancen gut stehen, dass er in Oberstdorf starten kann. Alles andere sind für mich ungelegte Eier", sagte Schuster. Freitag und auch er müssten nun "von Tag zu Tag schauen".

"Sehr schmerzhafte" Knochenstauchung

"Eine am Montag durchgeführte MRT-Untersuchung hat ein Knochenmarksödem an der linken Hüftpfanne gezeigt", sagte DSV-Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller. "Es handelt sich dabei um keine strukturelle Verletzung." Diese Knochenstauchung sei "sehr schmerzhaft und schränkt die Beweglichkeit erheblich ein", erklärte der Mediziner.

Sturz nach 130 Metern

Freitag war beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck bei der Landung seines Sprungs auf 130 Meter im ersten Durchgang gestürzt und anschließend wegen Schmerzen in der Hüfte nicht mehr zum zweiten Durchgang angetreten. Damit war auch seine Chance auf den Tournee-Gesamtsieg geplatzt.