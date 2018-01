Ski Alpin Rebensburg fällt auch in Cortina aus

Auf dringendes Anraten der Ärzte des Deutschen Skiverbandes (DSV) wird die deutsche Medaillenhoffnung in Pyeongchang auch die drei Weltcup-Rennen ab kommenden Freitag im italienischen Cortina d'Ampezzo komplett auslassen. "In dieser Phase der Saison ist das natürlich ungünstig", sagte Rebensburg, betonte aber, dass es wichtig sei, "die Virusgrippe vollständig auszuheilen".

Weitere Ruhetage verordnet

Für DSV-Mannschaftsarzt Johannes Scherr kommt ein Einsatz von Rebensburg am Wochenende aufgrund des hohen Risikos nicht infrage. "Eine ärztliche Freigabe für den Wettkampfeinsatz ist angesichts der zu erwartenden hohen Rennbelastungen nicht zu verantworten. Ich habe Viktoria daher weitere Ruhetage verordnet, ehe sie - einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt - am Wochenende wieder in ein Aufbautraining einsteigen kann", sagte er.

Olympiavorbereitung gestört

Rebensburg, die seit eineinhalb Wochen an der Virusgrippe laboriert, hatte nach dem Verzicht auf die beiden Weltcup-Rennen am vergangenen Wochenende im österreichischen Bad Kleinkirchheim wenigstens an einem der drei Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo (zwei Abfahrten, ein Super-G) teilnehmen wollen. "Ich fühle mich viel, viel besser", hatte sie am Montag bei der Einkleidung der Olympiamannschaft in München gesagt. So ist die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele erheblich gestört.

Unklar ist, wann genau die Riesenslalomspezialistin wieder einsteigen kann, ob sie für den Riesenslalom am darauf folgenden Dienstag am am Kronplatz in Südtirol in Frage kommt. Vor Olympia stehen dann im Weltcup nur noch die Rennen in Lenzerheide/Schweiz (26. bis 28. Januar/Kombination, Riesenslalom, Slalom), in Stockholm (30. Januar/Parallel-Slalom) sowie in Garmisch-Partenkirchen (3. und 4. Januar/Sprint-Abfahrt, Abfahrt) auf dem Programm.