66. Vierschanzentournee Forfang holt sich Quali-Sieg in Garmisch-Partenkirchen

Deutschlands derzeit bester Skispringer Richard Freitag geht als Vierter der Qualifikation ins Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Sieger am Silvestertag wurde der Norweger Johann Andre Forfang.

Insgesamt neun DSV-Adler werden am Neujahrstag im Finale springen - einer weniger als noch am Samstag in Oberstdorf. Wieder kommt es in der K.o.-Runde zu einem deutsch-deutschen Duell, wenn Constantin Schmid (Oberaudorf) und Karl Geiger (Oberstdorf) aufeinandertreffen. Die schwierigste Aufgabe hat wohl Andreas Wank (Hinterzarten) erwischt, der es mit Oberstdorf-Sieger Kamil Stoch (Polen) zu tun bekommt.

Schuster: "Noch nicht da, wo wir sein wollen"

"Insgesamt waren wir noch nicht auf dem Level, auf dem wir sein wollen", sagte Bundestrainer Werner Schuster zum eher durchwachsenen Mannschaftsergebnis. Allerdings gab es in Garmisch-Partenkirchen auch nur die Gelegenheit zu einem einzigen Trainingssprung, ehe es in der Qualifikation ernst wurde. "Jetzt werden wir einen gemütlichen Silvesterabend verbringen, die Sprünge analysieren und morgen frisch angreifen", wollte Schuster aber nicht zu hart mit seinen Jungs ins Gericht gehen.

Freitag fünf Meter hinter der Tagesbestweite

Johann Andre Forfang

Immerhin: Richard Freitag zeigte wieder einen soliden Sprung. Der 26-Jährige, der zum Auftakt in Oberstdorf Zweiter hinter dem Polen Kamil Stoch wurde, landete bei 135 Metern und wurde damit Vierter der Quali. Auch Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die punktgleich Rang zwölf belegten, gelang ein ordentliches Resultat bei der Vorausscheidung vor 11.000 Zuschauern. Sieger Johann Andre Forfang sorgte mit 140,5 Metern für die Tagesbestweite. Überraschend ausgeschieden sind der Schweizer Simon Ammann, der 51. wurde, und "Oldie" Noriaki Kasai aus Japan.

Die deutschen K.o.-Duelle im Überblick

Richard Freitag (Aue/4) - Alex Insam (Italien/47)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Jakub Wolny (Polen/39)

Karl Geiger (Oberstdorf/13) - Constantin Schmid (Oberaudorf/38)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/15) - Clemens Aigner (Österreich/36)

Stephan Leyhe (Willingen/20) - Halvor Egner Granerud (Norwegen/31)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25) - Taku Takeuchi (Japan/26)

David Siegel (Baiersbronn/37) - Anders Fannemel (Norwegen/14)

Andreas Wank (Hinterzarten/45) - Kamil Stoch (Polen/6)