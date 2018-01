Bayern-Power für Olympia Nicole Fessel: Medaille ist das Ziel

"Es hat einfach einen wahnsinnigen Spirit", schwärmt Fessel von den Olympischen Spielen. In Pyeongchang will die 34-Jährige noch einmal zeigen, dass sie ganz vorne mitlaufen kann: "Ich hoffe da meine beste Saisonleistung zu zeigen und zum richtigen Zeitpunkt bei Olympia fit zu sein."

Schwieriges Sommertraining

Seit sie sechs Jahre alt ist steht die Allgäuerin auf Langlaufskiern, doch im vergangenen Sommer sei ihr das Training erstmals richtig schwer gefallen: "Mir ging es im Frühjahr, im Sommer und auch in der unmittelbaren Saisonvorbereitung im Herbst sehr schlecht. Ich war zwei-, dreimal nahe dran, alles hinzuwerfen". Gesundheitliche Probleme machten mehr als ein bis zwei Stunden Training am Tag unmöglich: "Mein Blutbild war katastrophal. Und das nicht bei einzelnen Werten und an einzelnen Tagen, sondern komplett und das über einen längeren Zeitraum."

Darüber hinweg half, dass sich die Allgäuerin über die vergangenen Jahre eine gute Form antrainiert hatte. So konnte sie die Trainingsdefizite noch ganz gut abfangen. Letztendlich hinderte sie die Liebe zu ihrem Sport am Aufhören: "Da häng ich dann doch noch viel zu viel dran."

Kraft tanken in der Heimat

Fessel, die in Blaichach lebt und in Oberstdorf trainiert, gehört auch in dieser Saison wieder zu Deutschlands schnellsten Frauen im Langlauf. Vor vier Jahren in Sotschi holte sie Bronze mit der 4x5-km-Staffel, das Gefühl damals lässt sich für sie bis heute kaum in Worte fassen. Das zu wiederholen ist ihr großes Ziel für Südkorea: "In den Staffeln ist alles möglich, da hoffen wir, dass wir alle vier einen guten Tag haben."

Bei der Generalprobe in Seefeld blieb Fessel zwar hinter den Erwartungen zurück, doch nach einem intensiven Trainingslager war das fast zu erwarten. Die Planung ist ganz auf das große Ereignis in Südkorea abgestimmt. Bis dahin darf die Zollbeamtin noch einmal Kraft tanken. Auf den Allgäuer Loipen, daheim beim Freund und ihrer Familie, trainiert sie am liebsten. Dazu hört Fessel jetzt mehr auf ihren Körper: "Er nimmt sich die Auszeiten, die er braucht."