Oberstdorfer ist jetzt Rekordweltmeister Rydzek krönt sich zum Kombinierer-König

Rydzek, der in Lahti bereits im Einzel von der Normalschanze sowie im Team-Wettbewerb gewonnen, ist nun auch erfolgreichster deutscher Sportler in der Geschichte Nordischer Weltmeisterschaften. Der Allgäuer überflügelte seinen teaminternen Rivalen Eric Frenzel sowie den heutigen Kombinierer-Sprungcoach Ronny Ackermann, die beide vier WM-Titel geholt haben.

"Das alles hier habe ich noch gar nicht realisiert. Das wird noch ein paar Tage brauchen." Johannes Rydzek

Von Platz fünf nach ganz vorne

Von Platz fünf nach dem Springen mit genau einer Minute Rückstand auf den führenden Österreicher Mario Seidl stürmte der überragende Läufer Rydzek auf den abschließenden 10 km noch an die Spitze. Die weiteren deutschen Kombinierer blieben fünf Tage nach dem Vierfach-Erfolg von der Normalschanze glücklos. Fabian Rießle (Breitnau) wurde Sechster, Olympiasieger Frenzel (Oberwiesenthal) Siebter, Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) kam auf Rang 15. Mit fünf Goldmedaillen hat der DSV in Lahti schon das deutsche Rekord-Ergebnis der DDR-Mannschaft von 1974 mit fünfmal Gold eingestellt. Rydzek kann am Samstag im Teamsprint mit seinem vierten Gold seinen WM-Siegeszug vollenden.