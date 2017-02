Nordische Ski-WM in Lahti: Deutscher Vierfach-Triumph der Kombinierer

Nach einem Sprung und dem anschließenden 10-Kilometer-Langlauf überquerte Weltcup-Spitzenreiter Rydzek mit 14,9 Sekunden Vorsprung und der deutschen Fahne in der Hand die Ziellinie vor Olympiasieger Eric Frenzel. "Das ist ein unglaublich schöner Tag. Einfach Wahnsinn", jubelte der 25-jährige Rydzek über den dritten Gold-Coup seiner Karriere. Für Frenzel ist es bereits die zehnte WM-Medaille. Der Oberwiesenthaler war dennoch zufrieden mit seiner Leistung gratulierte seinem Teamkollegen: "Johannes war heute sehr stark. Ich habe alles gegeben.

DSV-Starter werden Favoritenrolle gerecht

30 Sekunden nach dem Sieger landete der 33 Jahre alte Björn Kircheisen auf dem dritten Platz und freute sich über die Bronzemedaille: "Ich habe mich körperlich exzellent gefühlt und bis zum Schluss gebissen und gefightet", berichtete der Johanngeorgenstädter . Fabian Rießle auf Rang vier komplettierte das überragende DSV-Ergebnis.

"Es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden - ich bin emotional sehr mitgenommen. Es war ein perfekter Wettkampf - alle sind schon hervorragend gesprungen. Wir haben es geschafft, den Druck aus der Mannschaft zu nehmen." Bundestrainer Hermann Weinbuch

Dominanz schon beim Springen

Bereits im Springen am Morgen hatten Frenzel und Rydzek der Konkurrenz bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein eindrucksvoll vorgeführt, wer auch in Lahti das Sagen hat: Beide sprangen 99,0 Meter und damit weiter als alle anderen. Frenzel hatte allerdings schlechtere Bedingungen - der Olympiasieger ging damit 14 Sekunden vor Rydzek in die Loipe. Frenzel wusste allerdings, dass er das Rennen nicht im Alleingang gewinnen konnte - so liefen beide schon nach anderthalb Kilometern gemeinsam dem chancenlosen Feld davon. Bei der Halbzeit forcierte Rydzek dann aber, Frenzel konnte nicht mehr folgen.

Am Sonntag Team-Wettbewerb

Im Team-Wettbewerb am Sonntag (12.00 Uhr Springen/14.30 Staffel) ist das deutsche Quartett nun der wahrscheinlich größte Favorit, den es in der WM-Geschichte je gegeben hat. "Wir lassen uns aber keinen Druck aufhalsen", sagte Frenzel.