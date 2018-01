Vierschanzentournee Duell geht weiter - Freitag wieder Zweiter hinter Stoch

Bei der Vierschanzentournee hat sich Richard Freitag in Garmisch-Partenkirchen wieder Platz zwei gesichert. Den Sieg holte sich erneut der Pole Kamil Stoch. Auch Karl Geiger und Stephan Leyhe sprangen in die Top-Ten.

Freitag verpasste den Sieg am Montag (01.01.18) beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nur knapp und verlor weiter Punkte auf Vorjahressieger Kamil Stoch. Mit Versuchen über 132,5 und 137 Metern sprang der 26-Jährige auf Rang zwei und schaffte damit sein zweites Podium bei dieser Vierschanzentournee.

Der Sieg ging erneut an Stoch, der seine Führung im Tournee-Klassement zur Halbzeit ausbaute und jetzt 7,6 Punkte vor Freitag liegt. Den dritten Platz belegte vor 21.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena der Norweger Anders Fannemel. Zweitbester Deutscher wurde Karl Geiger auf Rang sieben. Nach dem ersten Durchgang war er mit 136 Metern als Vierter der beste DSV-Adler. Beim zweiten Sprung waren es dann "nur" 133 Meter. "Die Kulisse ist der Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht", sagte der Oberstdorfer im ZDF. Stephan Leyhe flog auf 130,5 und 137,5 Metern und komplettierte als Zehnter ein starkes Teamresultat mit drei Top-Ten-Plätzen für die Mannschaft von Werner Schuster: "Die ersten beiden Stationen sind gut gelaufen für uns", so der Bundestrainer.

Wellinger und Eisenbichler in den Top 15

Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler sprangen wie schon in Oberstdorf in die erweiterte Weltspitze und belegten die Ränge 11 und 14. Constantin Schmid (Oberaudorf) landete mit Sprüngen über 128,5 und 124 Metern auf den 24. Platz. David Siegel (Baiersbronn) wurde 28. (126,5/123,5 Meter). Beide hatten sich als "Lucky Loser" für den zweiten Durchgang qualifiziert. Nur Pius Paschke (Kiefersfelden/112,5 Meter) und Andreas Wank kamen nicht weiter.

Kraft nicht im zweiten Durchgang

Alle Tournee-Hoffnungen begraben muss der Österreicher Stefan Kraft, der sein direktes Duell gegen Ziga Jelar verlor und nach einem Sprung auf 122,5 Meter im ersten Durchgang ausschied. Auch der Norweger Daniel Andre Tande kann den Gesamtsieg bereits abschreiben. Zwar sprang er im zweiten Durchgang auf 139 Meter, doch verlor er nach einem schwachen ersten Versuch als 15. erneut viel Boden.