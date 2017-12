Nach Kreuzbandriss Olympia-Aus für Skispringerin Svenja Würth

Skispringerin Svenja Würth verpasst die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Die 24-Jährige Mixed-Weltmeisterin hatte sich beim Weltcup in Hinterzarten schwere Knieverletzungen zugezogen.

Am Dienstag (19.12.17) wurde bei der Medaillenkandidatin in München ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden im linken Knie diagnostiziert. Die 24-jährige aus Baiersbronn war am Samstag beim Heimweltcup in Hinterzarten schwer gestürzt und zunächst ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt gebracht worden. Würth hatte sich an den vergangenen beiden Tagen in Freiburg und München Spezialuntersuchungen unterzogen, die schließlich die bittere Diagnose ergaben.

Olympia-Aus für Medaillenkandidaten

"Das ist extrem bitter. Svenja und Olympia - das soll wahrscheinlich nicht sein. Vier Wochen vor Sotschi 2014 hatte sie sich einen Halswirbelbruch zugezogen, nun sieben Wochen vor Pyeongchang den Kreuzbandriss. Das Mädel tut mir so leid", sagte Bundestrainer Andreas Bauer. Vor Würth hatten sich bereits Skispringer Severin Freund sowie die Alpinski-Rennläufer Felix Neureuther und Stefan Luitz Kreuzbandverletzungen zugezogen. Auch dieses Trio verpasst die Winterspiele in Südkorea im Februar.