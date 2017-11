Olympia-Aus Nach Kreuzbandriss: Familie für Felix Neureuther ein Rückhalt

Felix Neureuther verkündet die Nachricht via Facebook-Video: "Ich habe leider keine so guten Neuigkeiten." Der Skifahrer aus Garmisch-Partenkirchen hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und muss seinen Olympia-Traum begraben. Ans Karriereende denkt er aber offensichtlich nicht.

Trotz der traurigen Neuigkeit lächelt Felix Neureuther in die Kamera. Er weiß, dass er nach seinem Kreuzbandriss keine Medaille bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar) holen wird. In einem Facebook-Video wendet er sich direkt an seine Fans:

"Ich habe leider keine so guten Neuigkeiten. Ich habe mir heute im Training in Amerika das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist. Ich werde morgen nach Hause fliegen und dann operiert werden." Felix Neureuther in einem Facebook-Video

Die Tochter ein Rückhalt

Dabei hatte der Winter so gut angefangen. Im finnischen Levi gewann Neureuther seinen elften Weltcup-Slalom, der erste Weltcup-Sieg seit Februar 2016. "Die Familie gibt mir den perfekten Rückhalt", hatte der 33-Jährige nach seinem Erfolg erklärt. Erst am 14. Oktober hatte Neureuthers Freundin Miriam Gössner die gemeinsame Tochter Matilda zur Welt gebracht. Diesen familären Rückkhalt braucht der Skistar aus Garmisch-Partenkirchen nach seinem Kreuzbandriss:

"Ich kann jetzt sehr viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen." Felix Neureuther

Neureuther will nicht aufgeben

Ans Karriereende denkt er trotz der schweren Verletzung offenbar nicht. "Bye, bye Kreuzband. Bye, bye Beaver Creek - ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr", sagte Neureuther auf einem weiteren Video bei Instagram. Dort ist er zu sehen, wie er auf Krücken die Klinik in Vail/US-Bundesstaat Colorado verlässt. Die Verletzung habe er sich bei einem "klassischen Highsider" zugezogen, berichtete Neureuther in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes: "Mir war sofort klar, dass es mich schlimmer erwischt hatte." Hinfallen sei jedoch "keine Schande, nur liegen bleiben". (Material: dpa und SID)