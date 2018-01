Miriam Neureuther Comeback nur im Langlauf

"Wenn, dann nur im Langlauf. Man muss im Biathlon mittlerweile 0/0 schießen, und das ist für mich nicht mehr möglich", sagte die 27-Jährige in der ARD am Rande der Tour de Ski in Oberstdorf: "Ich war noch nie die beste Schützin. Und Langlauf hat mir immer Spaß gemacht."

Derzeit befindet sich Miriam Neureuther, die Ende Dezember Alpin-Star Felix Neureuther geheiratet hatte, in ihrer Baby-Pause. Im Oktober hatte das Paar die Geburt seines ersten Kindes gefeiert, Miriam Neureuther hatte daraufhin zunächst eine Rückkehr in den aktiven Sport offengelassen.

Von 2010 bis 2016 startete Neureuther im Biathlon-Weltcup und feierte insgesamt drei Einzel-Siege. Mit der Staffel wurde sie zweimal Weltmeisterin. Die starke Langläuferin wagte jedoch immer wieder Ausflüge zu den Spezialisten. 2010 bei Olympia in Vancouver holte sie Silber mit der Langlauf-Staffel der Frauen.