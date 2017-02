Zwangspause für Freestylerin Lisa Zimmermann erleidet Knieverletzung

Die 20-Jährige aus Fürth musste den Weltcup in Mammoth Mountain im US-Bundesstaat Kalifornien wegen des Verdachts auf eine Bänderverletzung im rechten Knie vorzeitig verlassen. Zimmermann hatte sich die Verletzung im ersten von zwei Qualifikationsläufen für den Slopestyle-Weltcup bei der Landung zugezogen. Zum zweiten Durchgang trat sie deshalb nicht mehr an. Zunächst bestand sogar Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Aufschluss über die Schwere der Verletzung sollen weitere Untersuchungen nach Zimmermanns Rückkehr beim DSV-Teamarzt Peter Brucker am Freitag in München geben.

Gold bei den X-Games

Am Wochenende hatte die Fränkin bei den X-Games in Aspen/Colorado sensationell Gold im Big-Air-Wettbewerb gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Denn sie ist die erste Deutsche, der ein Sieg bei den "Olympischen Spielen" der Extremsportler gewinnen konnte. Auch stand sie als erste Frau überhaupt einen "Switch Double-Cork 1080", eine Sprungvariante mit drei kompletten Drehungen. Für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea gilt Zimmermann große Medaillen-Hoffnung des Deutschen Skiverbandes (DSV) .