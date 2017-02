Die Beste aller Zeiten Gold-Laura schreibt Biathlon-Geschichte

Die 23-Jährige triumphierte auch im abschließenden Massenstart über 12,5 Kilometer und holte am Ende fünf Mal Gold und ein Mal Silber bei der WM - das hatte es bislang noch nie gegeben. Dahlmeier siegte vor der am Schießstand ebenfalls fehlerfreien US-Amerikanerin Susan Dunklee (+4,6 Sekunden). Bronze ging an die Finnin Kaisa Mäkäräinen, die einen Fehler schoss und 20,1 Sekunden hinter der Deutschen ins Ziel kam. Die Entscheidung fiel auf der Schlussrunde, die Dunklee mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden in Angriff genommen hatte. Schritt für Schritt näherte sich Dahlmeier, beim langen Anstieg setzte sie dann die entscheidende Attacke. Auf der Zielgeraden durfte sie sich dann von Tausenden Fans feiern lassen.

"Großes Geschenk"

"Das ist gigantisch, Wahnsinn, wie das alles ausgegangen ist. Das ist ein ganz großes Geschenk, das macht einfach Spaß", jubelte Dahlmeier nach dem Rennen und schickte Grüße in die bayerische Heimat. Mit dem Sieg baute die begeisterte Bergsteigerin ihre Rekordserie auf saisonübergreifend elf WM-Medaillen in Serie aus. Gleichzeitig war Dahlmeier die dritte Biathletin nach Berger (2013) und der Französin Marie Dorin-Habert (2016), die in jedem Rennen einer WM eine Medaille holte.

Hinz und Hildebrand ohne Chancen

Vanessa Hinz vom SC Schliersee beendete das Rennen nach drei Schießfehlern auf dem 20. Rang, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) lief mit zwei Fehlern auf Platz 27.

Bestes WM-Abschneiden seit 2008

Dahlmeier hatte sportlich zwar vollends überzeugt, in der zweiten WM-Woche ihren zierlichen Körper aber extrem strapaziert. Sowohl nach dem Einzel-Erfolg am Mittwoch als auch nach Staffel-Gold am Freitag waren Blutdruck und Puls rapide in den Keller gesackt, beide Male musste sie vom deutschen Teamarzt behandelt werden. Aber sie erholte sich wie erhofft sehr schnell und machte das Unmögliche möglich. Die Oberbayerin sorgte im Alleingang dafür, dass die Schützlinge von Bundestrainer Gerald Hönig das beste Ergebnis seit Östersund 2008 (vier Goldmedaillen, eine Silbermedaille) einfuhren.