Bayerischer Biathlonstar Perfekte Saison krönt Dahlmeier mit Gesamtsieg

In Kontiolahti bewies Laura Dahlmeier wieder einmal, dass sie die stärksten Nerven hat. Am letzten Schießstand patzte ihr härteste Konkurrentin Gabriela Koukalova und verlor damit das Duell um den Gesamtweltcup an die 23-Jährige Bayerin.

Mit dem Sieg in der Verfolgung fuhr Dahlmeier heute (11.03.17) die nächste Belohnung für ihre starke Form ein. Fünfmal Gold und einmal Silber hatte sie bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen in sechs Rennen abgeräumt - eine historische Bestmarke, keine Frau oder keinem Mann ist das bislang gelungen.

Beim Verfolgungsrennen konnte sie jetzt noch die Kirsche auf das Erfolgshäubchen setzen. Dahlmeier ist nach Martina Glagow (2003), Kati Wilhelm (2006), Andrea Henkel (2007) und Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner (2008, 2010 und 2012) erst die fünfte deutsche Gesamtweltcup-Gewinnerin. "Ich bin total happy, dass es in dieser Saison so gut geklappt hat", sagte sie nach ihrem zehnten Saisonsieg. Als die überragende Athletin der Saison erfuhr, dass es schon drei Rennen vor Saisonende auch für den Gesamtweltcup gereicht hatte war sie "jetzt echt sprachlos. Das ist echt ein krasser Moment", so Dahlmeier: "Dass ich das mit 23 Jahren geschafft habe, ist sehr beeindruckend."

Dahlmeier läuft stark und trifft fast alles

Die Entscheidung sollte in der Verfolgung fallen: Mit einem sicheren ersten Schießen hattte sich die 23-Jährige vor der Sprintsiegerin Tiril Eckhoff an die Spitze gesetzt. Beim zweiten Liegendanschlag machte es Dahlmeier wieder spannend. Doch auch Eckhof traf eine Scheibe nicht. In die dritte Runde ging Eckhoff vor Celia Aymonier und Dahlmeier, deren schärfste Konkurrentin um den Gesamtsieg hatte sich bis dahin schon bis auf Rang sechs vorgearbeitet. Gabriela Koukalova hatte alle Scheiben abgeräumt und holte weiter auf.

Bei dritten Schießen formierte sich eine neue Führungsgruppe: Eckhoff verschoss zweimal. Dahlmeier setzte alle fünf Schüsse ins Schwarze. Hinter ihr ging die Französin Marie Dorin-Habert (+7,1 Sekunden) und die treffsichere Koukalova (+7,6) in die nächste Runde. Beim letzten Stehendanschlag behielt die Weltmeisterin die Nerven und traf perfekt. Dorin Habert und Koukalova patzten und mussten in die Strafrunde. Das reichte der Garmisch-Partenkirchenerin zum Sieg und dem Erfolg im Gesamtweltcup.

Beeindruckende Saisonergebnisse

Der Gesamtsieg ist auch die Summe der beeindruckenden Konstanz Dahlmeiers: In 17 der bisher 23 Rennen stand die Partenkirchnerin auf dem Podium, holte zehn Siege, davon fünf am Stück. Mit ihrer früheren Trainingskollegin Neuner (10) zog Dahlmeier bei der Anzahl der Saisonsiege gleich. Auf 13 kann sie in Oslo noch kommen. Wie stark Dahlmeiers Leistung ist, zeigt, dass ein siebter und drei vierte Ränge ihre schlechtesten Platzierungen sind. Solch eine Konstanz hatte nicht mal Rekord-Weltmisterin Neuner. Zudem gewinnt Dahlmeier in allen Rennen vom Sprint bis zum schweren Einzel - auch das können nur wenige.