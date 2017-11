Erkältungsgeschwächt Biathlon-Königin Dahlmeier verpasst Weltcup-Start

Der Hals kratzt, das Sprechen fällt schwer - und an Sport ist schon zweimal nicht zu denken: Eine hartnäckige Erkältung setzt Biathlon-Königin Laura Dahlmeier außer Gefecht und verhindert ihren Saison-Auftakt. "Für mich heißt es jetzt auskurieren und wieder zu Kräften kommen, bevor es losgehen kann", schrieb die 24-Jährige auf Facebook.

Komplettausfall droht

Die Partenkirchnerin wollte eigentlich am Sonntag in der Mixed-Staffel (17.10 Uhr, live im Ersten) antreten wollen. Ob Dahlmeier für die Einzel-Wettbewerbe, die am Mittwoch (29. November) beginnen, aus ihrer Heimat nach Zentralschweden reisen wird, ist derzeit noch fraglich. Sollte der "Worst Case" eintreten, würde das die Siegchancen der deutschen Biathletinnen drastisch reduzieren. Denn die Erfolgsgeschichte der zurückliegenden Saison war eng mit Dahlmeier verbunden.

Fit für Olympia

Sollte die Partenkirchnerin wieder zeitnah zu Kräften kommen und im Februar topfit sein, dürfte sie in Pyeongchang zur großen Medaillenlieferantin für das deutsche Team avancieren. Die 24-Jährige weiß, dass sie in Höchstform kaum zu bezwingen ist, der olympische Gedanke allein reicht ihr deshalb nicht mehr. "Ich will eine goldene Medaille", sagte Dahlmeier, "am liebsten im Einzel."