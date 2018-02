Skiwelt-Tour 90 Kilometer an einem Tag abfahren

Skirunden wie die Sella Ronda in Südtirol, der Weiße Ring am Arlberg oder die Silvretta Skisafari von Ischgl nach Samnaun, stehen für ganz großes Skivergnügen.

Mit der Skiwelt-Tour am Wilden Kaiser, etabliert sich jüngst eine Skirunde, bei der es nicht so sehr auf Höhenmeter, wohl aber auf Pistenkilometer ankommt. Je nachdem ob man sich für die Variante mit oder gegen den Uhrzeigersinn entscheidet, muss man in der XXL-Variante 80 bzw.90 Kilometer zurücklegen um wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Je nach Kraft, Ausdauer und Skivermögen, kann man die Runde aber stark abkürzen und zusätzlich zwischen Pisten unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades wählen. Dazu kommt, dass man in der Skiwelt überall in die Runde einsteigen kann. Niemand muss zu einem bestimmten Startpunkt fahren. Egal ob man in Söll, Elmau, Scheffau, Going Brixen im Tal oder Westendorfstartet, weisen einem mehr als 500 Schilder den Weg rund um die Hohe Salve. Der Skifahrer entscheidet sich für eine Richtung und folgt dann grünen oder orangefarbenen Pfeilen ohne einmal in den Pistenplan schauen zu müssen. Wer die große Variante wählt, sollte allerdings morgens früh starten und reichlich Kondition mitbringen. Zwischen dem 3.3.und 24.3. bietet die Skiwelt kostenlose Skiguides an, die zumindest Teile der Skiwelt-Runde befahren.