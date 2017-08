Lange Zwangspause Knöchelbruch bei Marcel Hirscher

Der 28-Jährige zog sich die schwere Verletzung - einen Außenknöchelbruch am linken Bein - bei seinem ersten Skitag der neuen Saison zu. Beim Slalomtraining auf dem Mölltaler Gletscher fädelte Hirscher ein und kam daraufhin zu Sturz.

Mit dem Hubschrauber in die Uniklinik

Marcel Hirscher

Hirscher wurde mit dem Hubschrauber in ein Salzburger Krankenhaus geflogen, wo ein Bruch diagnostiziert wurde. Nach derzeitigem Stand ist kein operativer Eingriff nötig, der Salzburger muss jedoch sechs Wochen lang einen Gips tragen. Auf Instagram veröffentlichte Hirscher ein Foto von sich mit dem Satz: "Time for a break".

Die ersten Weltcup-Rennen finden am 29. Oktober (Riesenslalom in Sölden/Österreich) sowie am 12. November (Slalom in Levi/Finnland) statt.