Herzlichen Glückwunsch! Eisprinz Hans-Jürgen Bäumler wird 75

Zusammen mit Marika Kilius bildete Hans-Jürgen Bäumler das Traumpaar in der deutschen Eiskunstlaufgeschichte: Sie feierten viele Erfolge, doch der Wunsch von Olympia-Gold blieb den beiden verwehrt. Jetzt wird der gebürtige Dachauer 75.

Seine Vita stand immer im Scheinwerferlicht. Erst als Paarlauf-Legende, anschließend als Akteur in den Theatern der leichten Muse. "Viele glauben es bis heute nicht, aber ich habe eine klassische Schauspielerausbildung genossen." Die Basis seines großen Ruhmes aber waren die sportlichen Erfolge auf Schlittschuhen. Küren von Kilius/Bäumler waren in den sechziger Jahren Straßenfeger.

Das Paar Bäumler/Kilius holte sechs Europa- und zwei Weltmeisterschaften. Doch der ganze große Triumph blieb ihnen verwehrt: Gold bei den Olympischen Spielen. Die Niederlagen 1960 in Squaw Valley gegen die Kanadier Wagner/Paul und vier Jahre später in Innsbruck gegen die Protopopows aus Russland taten ihrer Popularität aber keinen Abbruch.

"Gold bei den Olympischen Spielen, das wollten Marika und ich auch schon. Es gibt keine Garantie." Hans-Jürgen Bäumler

Marina statt Marika

Fast noch mehr als die gewonnenen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aber interessierte ein Millionenpublikum, ob auch privat etwas lief zwischen Hans-Jürgen und Marika. Zum Leidwesen der Regenbogenpresse, wie sie seinerzeit hieß, war da aber nie etwas. Bäumler: "Alles war bei uns Stress und knallharte Arbeit. Es gab für uns als Paar nicht wirklich eine Chance."

Stattdessen heiratete er vor 42 Jahren die ehemalige Lehrerin Marina und lebt mit ihr seit fast einem Vierteljahrhundert in Le Rouret an der Cote d'Azur. Dort will der zweimalige Olympiazweite mehr Zeit als bislang - sechs Monate pro Jahr - verbringen. Und das möglichst gesund, denn Angst hat Bäumler nicht vor dem Alter, sondern vor Krankheit und Siechtum: