Skiflug-WM in Oberstdorf Bronze-Medaille für Freitag nach Abbruch

Skispringer Richard Freitag holte bei der nach dem dritten Durchgang wegen starker Winde abgebrochenen Flug-WM in Oberstdorf die Bronzemedaille. Gold ging an den Norweger Daniel Andre Tande, Silber an Kamil Stoch aus Polen.