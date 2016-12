Kapriolen beim Herren-Biathlon Graf überrascht, Schempp vom Winde verweht

Für Furore sorgte der 28-Jährige Graf, besonders am Schießstand. Bis zur dritten Einlage blieb er fehlerfrei, das gelang außer ihm nur Bö. Erst den allerletzten Schuss setzte der Oberbayer daneben. Das war nicht einmal dem Sieger gelungen.

Genau deswegen wurde es am Ende Platz acht. Sein bislang bestes Ergebnis konnte er damit zwar nicht nochmals verbessern: einen vierter Platz in einem Sprint im Dezember 2012 in Östersund. Dafür bekam der aus dem UBU-Cup in den Weltcup gekommene Mann aber ein großes Schmerzpflaster: Er sicherte sich durch sein Ergebnis die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

"Ich bin natürlich superglücklich. Ich freu mich nicht über die WM-Quali, sondern dass ich vielleicht einmal einen Fuß in das Weltcup-Team machen konnte und ich vielleicht länger dabei bin." Florian Graf

Alle anderen patzen erheblich

Benedikt Doll wurde 30. (6 Fehler), Erik Lesser 31. (5), Arnd Peiffer 32. (5) und Simon Schempp 46. (7). Debütant Roman Rees aus Oberried schaffte es mit fünf Fehlern nur auf Rang 48.

"Leider ging es gleich im Stehendschießen mächtig in die Hose." Simon Schempp

Nur die Podiumsplatzierten mit etwas Zielwasser

Der erstplatzierte Franzose Martin Fourcade (2 Fehler), der Zweite T. J. Bö aus Norwegen (2) sowie der Weißrusse Vladimir Chepelin (1) auf Platz drei waren die einzigen im Ziel, die weniger als drei Schießfehler hatten.