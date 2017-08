Felix Neureuther überlegt Weitermachen bis 2022 - aber dann nur noch Slalom!

Im fernen Neuseeland trainiert der 33-Jährige derzeit für die neue Saison, in der er sich nach drei missglückten Winterspielen endlich den Traum von Edelmetall erfüllen will. Pyeongchang 2018 galt bislang als letzte Olympia-Chance für den Garmisch-Partenkirchener. Inzwischen aber liebäugelt der Routinier mit einer Verlängerung seiner Karriere bis zu den Spielen 2022.

Dafür erwägt er nach den anstehenden Winterspielen 2018 in Pyeongchang einen Verzicht auf Starts im Riesenslalom. "Es kann sein, dass ich dann nur im Slalom weitermache und noch für zwei, drei, vier Jahre fahre", so Neureuther. Die Entscheidung wird von weiteren Faktoren abhängen: "Wenn ich sportlich nicht mehr auf höchstem Niveau fahren kann, dann würde ich aufhören." Zudem wird Neureuther bald Vater. "Die Miri und ich, wir kriegen ja ein Baby, und dazu bauen wir gerade noch ein Haus."

Strapazen und Alter nicht unterschätzen

Beim Deutschen Skiverband wäre die Freude über eine solche Entscheidung groß, aber Alpindirektor Wolfgang Maier bewertet die Aussage lieber zurückhaltend. "Jeder hat die Hoffnung, dass er mindestens noch bei der WM 2019 fährt. Aber man muss auch die Zeitmaschine sehen", so Maier mit Blick auf das Alter. Der Partenkirchener ist seit Jahren das Aushängeschild im Team und der Erfolgsgarant. In der Saison 2017/18 greift er noch einmal an und nimmt dafür selbst Strapazen wie den den Einmal-um-die-Welt-Trip nach Neuseeland auf sich. "So eine intensive Vorbereitung hatte ich schon lange nicht mehr", sagte er. "Aber es geht ja um Olympia." In genau einem halben Jahr stehen Neureuthers Rennen in Südkorea an.