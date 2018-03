Fair-Play-Preis Biathletin Hauser für große Geste ausgezeichnet

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ging der Langlaufstock von Vanessa Hinz kaputt, weil Lisa Theresa Hauser darüberfuhr. Die Österreicherin zögerte nicht und reichte der Bayerin einen ihrer Stöcke. Für diese großartige Geste erhält Hauser nun den Fair-Play-Preis.

Die Österreicherin war Hinz im Januar 2017 beim Massenstart-Rennen in Oberhof versehentlich auf den Stock getreten, der dadurch auf der Strecke liegenblieb. Hauser reichte Hinz daraufhin einen ihrer eigenen Stöcke, damit diese ihr Rennen unbehindert fortführen konnte. Sie selbst lief mit nur einem Stock weiter. Im Anschluss stürzte sie auf einer Abfahrt und musste aufgeben. "Lisa Theresa Hauser war trotz des laufenden Wettkampfes einzig darauf bedacht, dass ihre Konkurrentin keinen Nachteil erleidet", lobte nun die Jury.

Preis wird jährlich vergeben

Der Preis wird jährlich an Sportlerinnen, Sportler und Initiativen verliehen, die durch außergewöhnlich faire Gesten und Aktionen beeindruckt haben. Die Auszeichnung in der Kategorie "Sonderpreis" ging an die Rugbyabteilung des USV Potsdam, die 2017 zum 15. Mal den Sanssouci-Pokal für Jugendmannschaften unter dem Motto "Rugby spielen gegen rechte Gewalt und Langeweile" ausgerichtet hatte.