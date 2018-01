Snowboard-Weltcup in Österreich Überraschungs-Comeback von Kober und Loch

BR

Amelie Kober und Cheyenne Loch greifen nach Verletzungspausen wieder an: Die beiden bayerischen Raceboarderinnen sind erstmals in der Olympiasaison im niederösterreichischen Lackenhof bei einem Weltcup am Start.

Vor allem mit Kobers Comeback war so nicht zu rechnen. Die 30-Jährige hatte sich erst Mitte November - mitten in der Comeback-Vorbereitung - bei einem Trainingssturz das linke Sprunggelenk gebrochen. Seitdem hat Kober hart gearbeitet, um ihre Chancen auf ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2018 am Leben zu halten. "Ich bin glücklich, dass ich wieder angreifen kann. Ich habe in den letzten Wochen so viel Unterstützung erfahren; dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Ich freue mich wahnsinnig auf das Rennen", sagt Kober, die zuletrzt im März 2015 in einem Weltcuprennen am Start war.

Kobers Verletzungsliste ist lang: Neben zwei Hand-Verletzungen (2015 und 2017) hatte sich die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin 2015 dreimal am lädierten rechten Kreuzband operieren lassen. 2016 kam ein Knorpelschaden im linken Knie dazu, zuletzt die Sprunggelenksverletzung 2017.

Loch: Erstes Rennen seit der WM 2017

Auch Cheyenne Loch blickt auf eine mehrjährige Leidenszeit mit zahlreichen Operationen und Comeback-Versuchen zurück. "Die letzten beiden Jahre waren nicht einfach. Die drei Knieoperationen haben mir mental und physisch sehr viel abverlangt. Deshalb bin ich um so dankbarer, dass ich im neuen Jahr endlich angreifen kann", sagte die 23-Jährige. Ihr letztes Wettkampfrennen war der Parallel-Riesenslalom bei der WM 2017 in der Sierra Nevada.

Die deutschen Starter

Beim Weltcup in Lackenhof in Niederösterreich sind neben Kober und Loch auch die bereits in die Saison gestarteten Ramona Hofmeister (Bischofswiesen, 21), Carolin Langenhorst (Bischofswiesen, 21), Selina Jörg (Bad Hindelang, 29), Patrick Bussler (Aschheim, 33), Melanie Hochreiter (Bischofswiesen, 21), Anke Wöhrer (Bernau, 32), Stefan Baumeister (Feldkirchen-Westerham, 24), Alexander Bergmann (Berchtesgaden, 30) und Christian Hupfauer (Feldkirchen-Westerham, 24) am Start. Der erst 18-jährige Elias Huber aus Berchtesgaden startet nach seinem Debüt vor einem Jahr in Bad Gastein zum zweiten Mal in einem Weltcuprennen.