Ski alpin im Livestream Die Speedrennen der Herren in Lake Louise (Kanada)

BR

Die Ski-alpin-Herren sind an diesem Wochenende in Kanada im Einsatz. Am Samstag (20.15 Uhr) gibt es eine Abfahrt, am Sonntag den Super-G (20.00 Uhr). BR Sport überträgt beide Rennen im Livestream für Sportschau.de und BRsport.de.

Kommentar: Bernd Schmelzer