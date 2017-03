Eiskunstlauf-WM in Helsinki Silber für Oberstdorfer Duo Savchenko/Massot

Die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot jubeln bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Helsinki über die Silbermedaille. Die beiden Oberstdorfer werden Zweite hinter den Chinesen Wenjing Sui und Cong Han.

Alles gewagt, fast alles gewonnen: Mit einer brillanten Kür und viel Risiko haben Aljona Savchenko und Bruno Massot erstmals gemeinsam bei Weltmeisterschaften eine Silbermedaille gewonnen. Nahezu fehlerfrei glitten die beiden Oberstdorfer über das Eis; schon vor der Notenvergabe war sich Savchenko einer Medaille sicher, sie reckte die Faust nach oben.

Einzigartig: Der dreifache Wurf-Axel

Mit 230,30 Punkten landeten die Schützlinge von Trainer Alexander König nur knapp hinter den letztjährigen Vize-Weltmeistern aus China. Den Unterschied zu den drittplatzierten Europameistern Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow aus Russland (219,03) machte in der mit 10.000 Zuschauern ausverkauften Hartwall-Arena der dreifache Wurf-Axel aus, den Savchenko so sicher stand wie selten zuvor. Kein anderes Paar hatte den schwierigen Wurf im Repertoire. Aber auch die ruhigen Momente in der Kür "Lighthouse" faszinierten das Publikum, oftmals war nur das leise Kratzen der Kufen auf dem Eis zu hören. Die Titelverteidiger Meagan Duhamel und Eric Radford aus Kanada hatten sich schon nach dem Kurzprogramm aus dem Medaillenrennen verabschiedet.

Schwere Vorbereitung

Savchenkos Partner Massot standen die Tränen in den Augen, er konnte den Medaillengewinn kaum fassen - schließlich war der Trainingsrückstand nach seiner Rückenblessur riesig. Und auch Savchenko ging angeschlagen in den Wettkampf. Die 33-Jährige hatte sich im November ein Band im Knöchel angerissen und musste auf die deutschen Meisterschaften verzichten. Bei den europäischen Titelkämpfen konnte sie nur mit abgespecktem Programm starten.

"Wenn man liebt, was man tut, kann man viele Steine aus dem Weg räumen, besonders nach Verletzungen im Sport." Aljona Savchenko

Zwei Startplätze in Pyeongchang

Damit hat der Verband zwei Startplätze bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea sicher. Vorher muss Massot aber noch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen.