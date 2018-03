Weltcup in Lahti Eisenbichler springt auf Rang zwei

Skispringer Markus Eisenbichler schafft beim Weltcup im finnischen Lahti erstmals in diesem Winter den Satz auf das Podest. Der 26-jährige Siegsdorfer belegt Rang zwei und muss sich nur dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch geschlagen geben.

Dritter wurde Stefan Kraft aus Österreich. Gold-Gewinner Andreas Wellinger verpasste mit Rang acht den nächsten Podestplatz. Karl Geiger wurde Neunter. Richard Freitag blieb mit Rang 15 hinter den Erwartungen zurück.

Noch bei den Olympischen Spielen war Eisenbichler nicht für den Teamwettbewerb berücksichtigt worden. Für ihn rutschte in Pyeongchang Stephan Leyhe aus Willingen in die Mannschaft. Leyhe landete in Lahti auf dem 20. Platz.

Stoch der Überflieger der Saison

Gegen den überragenden Stoch, der in diesem Winter bereits die Vierschanzentournee und olympisches Einzelgold gewonnen hat, war das Skisprung-Feld hingegen chancenlos. Schon im ersten Durchgang legte er mit 132 Metern knapp 15 Punkte zwischen sich und die Konkurrenz. Im Gesamtweltcup baute der 30-Jährige seine Führung drei Wochen vor dem Saisonende deutlich aus.