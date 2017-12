Ski-Weltcup in Bormio Dreßen überrascht mit Platz fünf in der Kombination

"Ich bin voll happy, dass ich im Slalom den Platz halten konnte", sagte Dreßen in der ARD. "Vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr auf Sicherheit gefahren. Aber mit dem wenigen Training ist das schon okay, denke ich." Es ist Dreßens zweitbestes Weltcupergebnis überhaupt. Schon nach der Abfahrt lag der 24-Jährige auf Rang fünf. Den verteidigte er im Slalom.

Pinturault hatte nach der Abfahrt nur auf Rang 19 gelegen. Auf dem Slalomkurs zeigte der Franzose dann aber, was er drauf hat. Zugute kam ihm, dass fast nur Speedspezialisten vor ihm waren. Am nächsten kam noch der Italiener Peter Fill (+ 0,42 Sekunden) an Pinturault heran. Dritter wurde der Norweger Kjetil Jansrud (+ 0,45).