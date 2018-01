Deutscher Skiverband Skicrosserin Anna Wörner beendet Karriere

"Ich habe mich mit großem Engagement und eigenverantwortlich auf die aktuelle Saison vorbereitet. Mein Ziel war es, im Weltcup wieder Fuß zu fassen, um mich für die Olympischen Spiele qualifizieren zu können. Eine akute Gallensteinoperation im Vorfeld des Winters erschwerte dieses Vorhaben jedoch, und die verbleibende Zeit für die Rückkehr in den Weltcup war dann einfach zu kurz, um die Kriterien zu erfüllen", wird Wörner in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) zitiert.

Drei Weltcupsiege

Wörner hatte ihre Karriere als Alpinrennläuferin begonnen. 2007 war sie zum Skicross gewechselt. Neben Heidi Zacher zählte Wörner jahrelang zu den besten deutschen Athletinnen. Zwei Mal nahm sie an Olympischen Spielen teil, bei den Weltmeisterschaften 2013 im norwegischen Voss wurde sie Fünfte. Fünf Mal stand sie auf einem Weltcuppodest, drei Mal gewann sie. Und immer wieder kämpfte sie sich nach Verletzungen in die Weltspitze zurück.

Die Sportsoldatin und gelernte Erzieherin und Erlebnispädagogin will auch nach dem Karriereende dem Sport treu bleiben: "Ich kann gar nicht anders, als weiterhin viel Sport zu treiben. Dabei ist es mir ein großes Bedürfnis, gerade Kindern die Faszination an der Bewegung, speziell am Skisport, zu vermitteln."