Rodel-Weltcup Deutscher Dreifachsieg in Calgary/Kanada

In Calgary gelingt Felix Loch der dritte Sieg im fünften Weltcup-Rennen dieser Saison. Bei den Frauen gewinnt Tatjana Hüfner. Die Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken machen den deutschen Rodel-Triumph perfekt.

Knapp zwei Monate vor den Winterspielen in Pyeongchang hat sich Loch endgültig zum Olympia-Favoriten aufgeschwungen. Der 28-jährige Berchtesgadener gewann nach Siegen in Winterberg und Altenberg auch auf der Olympiabahn von 1988 und schaffte sogar einen neuen Bahnrekord. Loch verwies Lokalmatador Samuel Edney mit fast vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde der Russe Roman Repilow.

Gutes deutsches Abschneiden

Johannes Ludwig (Oberhof), Andi Langenhan (Zella-Mehlis) und Ralf Palik (Oberwiesenthal) verpassten zwar das Podium, komplettierten auf den Plätzen fünf, sechs und sieben aber ein gutes Ergebnis für den deutschen Bob- und Schlittenverband (BSD). Christian Paffe (Hallenberg) belegte bei seinem erst zweiten Weltcup einen starken elften Platz.

Hüfner siegt, Geisenberger wird Dritte

Natalie Geisenberger

Rodel-Weltmeisterin Tatjana Hüfner hat sich ihren ersten Weltcup-Sieg in der Olympia-Saison geholt. Nach einem starken zweiten Durchgang landete die Erfurterin vor der Kanadierin Alex Gough. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger fuhr diesmal nur auf den dritten Rang, führt die Gesamtweltcup-Wertung aber weiterhin vor ihrer Rivalin Hüfner an.

Im Kampf um das dritte Olympia-Ticket gelang Dajana Eitberger aus Ilmenau mit Platz sechs ein Teilerfolg gegen ihre Konkurrentin Julia Taubitz (Annaberg-Buchholz), die Elfte wurde. Der dritte Startplatz für die Spiele in Südkorea (9. bis 25. Februar) wird nach dem Weltcup in Lake Placid in der kommenden Woche vergeben.

Vierter Sieg für Duo Eggert/Benecken

Bei den Doppelsitzern hatten die Weltmeister Toni Eggert (Ilsenburg) und Sascha Benecken (Suhl) bereits ihren vierten Sieg im fünften Rennen des Olympia-Winters eingefahren. Das Duo aus Ilsenburg und Suhl gewann vor den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler sowie den Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Robin Geueke und David Gamm aus Winterberg fuhren auf Platz fünf.