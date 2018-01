Biathlon-Weltcup Deutsche Frauen-Staffel Zweite in Oberhof

Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof Platz zwei belegt. Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt mussten sich nach einer tollen Aufholjagd nur dem französischen Quartett geschlagen geben.

Damit ist die Siegesserie der deutschen Biathletinnen in der Staffel beendet. Nach zuvor saisonübergreifend sechs Erfolgen am Stück belegte das ersatzgeschwächte Weltmeisterinnen-Quartett zum Abschluss des Heim-Weltcups am Sonntag den zweiten Platz. Allerdings: Mit Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand, die beide eine Pause erhielten, fehlten dem DSV-Quartett auch zwei Topläuferinnen.

Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt leisteten sich in Thüringen zwei Strafrunden und 13 Nachlader, im Ziel hatten sie nach 4x6 Kilometern 32,4 Sekunden Rückstand auf Sieger Frankreich. Platz drei ging an Schweden.

Hinz patzt - Tolle Aufholjagd wird mit Rang zwei belohnt

Startläuferin Hinz erwischte einen rabenschwarzen Tag: Nach sechs Nachladern und einer Strafrunde hatte die Miesbacherin beim Wechsel auf Denise Herrmann 1:28 Minuten Rückstand auf die da schon führenden Französinnen. Herrmann zeigte dann wie gewohnt eine grandiose Laufleistung und brachte die DSV-Staffel etwas näher heran. Franziska Preuß startete auf Rang sieben und brachte die deutsche Staffel auf Platz zwei. Schlussläuferin Maren Hammerschmidt hatte dann beim letzten Schießen im direkten Duell mit Justine Braisaz das Nachsehen. Ein Nachlader zu viel kostete den möglichen zweiten Sieg nach dem Erfolg in Hochfilzen.