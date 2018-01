Der fliegende Salzburger Hirscher auf Rekordejagd: Weltcupsieg Nummer 50

Nach Sieg Nummer 50 stehen in der ewigen Bestenliste des Ski-Weltcups nur noch zwei Fahrer vor Hirscher. Der Schwede Ingemar Stenmark und Hirschers Landsmann Hermann Maier mit 54 Triumphen. Diese Marke könnte Hirscher durchaus in dieser Saison noch knacken. Und obwohl mittlerweile 28 Jahre alt, scheint auch Stenmarks vermeintliche Bestmarke für die Ewigkeit für Hirscher erreichbar.

"Das bedeutet viel für mich", sagte Hirscher: "Tomba ... da denkt man sich: Oh mein Gott! Er ist eine lebende Ski-Legende." Weltcupsieg Nummer 50 feierte Hirscher mit knappem Vorsprung vor seinem Landsmann Michael Matt (+0,05 Sekunden) und seinem Dauerrivalen Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,11).

Andere Legenden hatte Hirscher schon vor dem "50er" längst hinter sich gelassen. Die früheren Spitzenfahrer Marc Girardelli (Luxemburg) und Pirmin Zurbriggen (Schweiz) stehen mit 46 bzw. 40 Weltcupsiegen auf den Plätzen fünf und sechs. Zum Vergleich: Bester deutscher Weltcupfahrer ist Felix Neureuther mit bisher 13 Erfolgen. Das bringt ihm in der ewigen Bestenliste Platz 32.

DSV-Herren: Nur Straßer in den Punkten

A propos Neureuther: Ohne den verletzten deutschen Slalom-Spezialisten erlebten die Technikherren des Deutschen Skiverbands ein fast schon historisches Debakel in Zagreb. Nur Linus Straßer vom TSV 1860 München kam in die Punkte - abgeschlagen auf dem 27. und letzten Platz. Noch schlechter war das deutsche Team in einem Slalom zuletzt Ende 2012 in Schladming, als es kein Starter die Top 30 erreichte.

Fritz Dopfer (Garmisch), der einzig verbliebene Fahrer, der an guten tagen Weltklasseniveau hat, war zunächst noch respektabler Elfter. Im zweiten Durchgang schied er aber aus, nachdem ihm eine Torstange auf die Ski geschlagen war. "Bitter", sagte Dopfer: "Da darf man nicht ausscheiden, umso blöder, dass es passiert ist." Der ebenfalls für das Finale qualifizierte David Ketterer (Schwenningen) fädelte am vorletzten Tor ein.

"Wir sind überhaupt nicht zurecht gekommen und schlecht Ski gefahren", sagte Alpin-Direktor Wolfgang Maier und zeichnete eine düsteres Bild für die Zukunft: "An das wird man sich gewöhnen können, dass wir ohne unsere Top-Leute von der absoluten Weltspitze weit weg sind."