Biathlon-Weltcup in Pokljuka Dahlmeier siegt im Sprint

Mit zwei fehlerfreien Schießen und einer Energieleistung auf der Schlussrunde sicherte sich Dahlmeier den Sieg im Sprint. Die Partenkirchnerin hatte nach dem zweiten Schießen noch knapp zehn Sekunden hinter der führenden Justin Braisaz gelegen, im Ziel hatte sie 3,5 Sekunden Vorsprung auf die Französin. Rang drei ging an die Norwegerin Marthe Olsbu (+21,3/0)

"Nein, das geht nicht", habe sie nach dem zweiten Schießen gedacht, sagte Dahlmeier im ZDF. "Zehn Sekunden, keine Chance". Als sie dann aber die Hälfte aufgeholt habe, habe sie gedacht: "Okay, ich probier's. Und irgendwie habe ich es wieder hingekriegt." Mit ihrem zweiten Saisonsieg verteidigte sie zugleich ihr gelbes Trikot.

Hildebrand und Gössner melden sich zurück

Mit Franziska Hildebrand meldete sich eine weitere DSV-Läuferin zurück. Hatte die für Clausthal-Zellerfeld startende Sachsen-Anhalterin beim Weltcup-Auftakt in Östersund noch so einige Schwierigkeiten, überzeugte sie in Slowenien mit Rang fünf. Eine Überraschung gelang Miriam Gössner mit Rang zehn. Der 26-jährigen Garmischerin hatte der Abstieg in den IBU-Cup gedroht. Nun zeigte sie sich mit nur einem Fehler im Stehendanschlag so treffsicher wie im Training und knackte die halbe WM-Norm. "Ich habe mich heute auf das Schießen konzentriert und bin überglücklich, dass es so gut geklappt hat", strahlte Gössner im Ziel. "Größer hätte der Druck nicht sein können", bekannte die Bayerin mit Blick auf ihre schlechten Leistungen in Östersund.

Herrmann überzeugt als Debütantin

Für eine noch größere Überraschung sorgte Denise Herrmann. Bei ihrem Weltcup-Debüt landete die Umsteigerin aus dem Langlauf auf Rang 18. Die Oberwiesenthalerin leistete sich liegend und stehend nur jeweils einen Fehler und war läuferisch ganz vorn mit dabei. "Für den Einstand bin ich sehr zufrieden", sagte die 27-Jährige.

Schempp bei Fourcade-Sieg Sechster

Bleibt der dominante Biathlet: Martin Fourcade

Bei den Männern siegte einmal mehr der Franzose Martin Fourcade. Im Duell der beiden Top-Favoriten setzte sich der Franzose gegen den Norweger Johannes Thingnes Bö (+13.7/0) und den Russen Anton Schipulin (+15,1/0) durch. Ausschlaggebend für den Erfolg war eine phänomenale Schlussrunde, in der der Franzose dem lauftstarken Bö 14 Sekunden abnahm. Insgesamt war es sein 50. Weltcup-Sieg.

Lesser und Schempp zufrieden

Das DSV-Team schlug sich mit zwei Top-Ten-Plätzen achtbar. Bester war Simon Schempp. Der 28-Jährige wurde mit null Fehlern und einer guten Renneinteilung Sechster. "Ich bin zufrieden mit dem Rennen", meinte der Schwabe: "Es ging wieder ein Stück nach vorn." Schempp erfüllte mit seinem Platz zudem als fünfter aus dem deutschen Biathlon-Team die WM-Norm. Erik Lesser blieb ebenfalls fehlerfrei und kam auf Rang acht. "Ich hatte Schweineglück beim letzten Schuss gehabt", sagte Lesser im Ziel: "Im Sprint gehören zweimal Null dazu. Auf der Strecke war ich ein bisschen müde, habe hie und da ein paar Federn lassen müssen."