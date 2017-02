Biathlon-WM: Die Wahnsinnswoche der Laura D.

Acht Medaillen in Serie hat die 23-Jährige mittlerweile gewonnen und war bei jedem WM-Rennen in Hochfilzen vorne dabei. "Wenn mir das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt", sagte Dahlmeier bei der Siegesfeier nach ihrem überlegenen Triumph in der Verfolgung: "Ich habe schon sehr viel geschafft bei dieser WM. Zweimal Gold, einmal Silber - die Wand bei uns im Hotelzimmer wird voller."

Ein Wort: "Wahnsinn!"

Bundestrainer Gerald Hönig hat für Dahlmeiers Vorstellung nur ein Wort übrig: "Wahnsinn!" Dann wird er doch noch etwas ausführlicher: "Wenn man diese Konstanz und Stabilität betrachtet, ist Laura die kompletteste und stabilste Athletin, die ich je betreut habe." Und Hönig hat schon mit Magdalena Neuner zusammengearbeitet.

Dahlmeier winkt schon im nächsten Rennen am Mittwoch (14.45 Uhr/ARD) ein Rekord: Sollte sie im Einzel aufs Podest fahren, zieht sie mit der Norwegerin Tora Berger gleich, die 2012 und 2013 neunmal in Serie auf ein WM-Podest lief. "Es ist nicht meine Motivation, irgendwelche Rekorde zu brechen, aber es ist natürlich schön und eine Ehre, wenn man das im Nachhinein hört", meint sie dazu.

Ruhe und ein Schluck aus der "Goaßnmaß"

Dahlmeier brennt Bestzeiten in die Loipe und hat den Schießstand fest im Griff. Am Montag und Dienstag haben die Biathleten in Hochfilzen Ruhetag. Hönig hat seinemTeam auch genau das verordnet: "Relaxen und Freizeit". Auf der Siegesfeier war auch Zeit für eine kleine Erfrischung: „A Goaßnmaß“, erklärt Dahlmeier gegenüber BR Sport ihr Geheimrezept und stößt an. In Bayern kennt das natürlich jeder: Dunkles Weizen mit Cola und Kirschlikör.

Aber Achtung: Wenn man in die Loipe will, taugt das Zeug nix!