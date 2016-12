Neuer Austragungsort Bob- und Skeleton-WM jetzt in Königssee

Königssee richtet im Februar die Bob- und Skeleton-WM aus. Ursprünglich sollte sie in Sotschi stattfinden, doch der Weltverband der Bob- und Skeletonfahrer hatte dem geplanten russischen Austragungsort am vergangenen Dienstag die WM entzogen.

Grund für den Entzug der Titelkämpfe: die Weltdopingagentur WADA beschuldigt Russland, in mehr als 1.000 Fällen massiv gedopt zu haben. Dass die Wettkämpfe jetzt in Oberbayern stattfinden, entschied das Präsidium des Weltverbandes IBSF am Montag. Die Eisbahn am Fuße des Watzmanns wird damit zum fünften Mal (1979, 1986, 2004, 2011) Schauplatz der Bob-WM: "Wir haben zwar nur zwei Monate Vorbereitungszeit," sagte OK- Chef Alexander Resch im Vorfeld, "aber grundsätzlich ist das machbar !"

"Nach Rücksprache mit den anderen deutschen Kunsteisbahnen haben wir Königssee als potenziellen WM-Austragungsort favorisiert und versprechen jetzt mit dem erfolgten Zuschlag attraktive Welt-Titelkämpfe" Thomas Schwab, Generalsekretär des BSD

Schwab räumt im Interview mit dem SID allerdings ein: "Es ist alles gut und richtig so, wie es jetzt abgelaufen ist. Aber aus sportlicher Sicht ist es für uns schade, denn wir wollten gerne in Sotschi fahren." Einige Leistungsträger haben ihre Karriere beendet, zudem testet das Team neue Schlitten mit Blick auf dei Olympischen Spiele in Pyeongchang. "Eine solche Bahn bringt uns mit Blick auf Olympia 2018 für die Einordnung unseres Leistungsstandes viel mehr als die uns bestens bekannten deutschen Bahnen."

Warum Königssee?

Die Weltmeister werden im ursprünglich geplanten Zeitraum (13. bis 26. Februar) ermittelt. Die deutsche Bewerbung galt zuletzt bereits als großer Favorit, auch die US-Bahnen in Lake Placid und Park City, der Eiskanal im kanadischen Whistler und St. Moritz in der Schweiz waren gehandelt worden. Doch eine erneute Übersee-Station nach den Weltcups in Whistler und Lake Placid wäre für die zahlreichen Teams aus logistischen und vor allem finanziellen Gründen nicht machbar gewesen. Zumal nach der WM die internationale Trainingswoche und das Weltcup-Finale als Olympia-Generalprobe auf der Bahn in Pyeongchang geplant sind.

Und da die Schweizer mit ihrem Bob-Mekka St. Moritz nur bei einer Termin-Vorverlegung die WM hätten ausrichten können, weil im Februar schon die alpine Ski-WM im Engadin stattfindet, blieben nur deutsche Bahnen übrig. Allerdings: Die schwierige Eisschlange im sächsischen Altenberg kam nicht in Frage, weil sie schon die WM 2019 ausrichtet. Winterberg, 2015 WM-Gastgeber, hätte in so kurzer Zeit die Titelkämpfe nicht realisieren können. Also nutzten die Bayern die Gunst der Stunde.

"So kurzfristig kann nur der BSD und das top organisierte Team um Markus Aschauer so ein sportliches Highlight ausrichten", sagte Lokalmatador Johannes Lochner, im vergangenen Jahr WM-Zweiter im kleinen Schlitten.

Highlight für Königssee

Vor allem die Frage der Hotel-und Zimmerkapazitäten musste geklärt werden. Unter Umständen werden auch Unterkünfte in Berchtesgaden und im Raum Salzburg für die WM genutzt, so Resch. "Das wäre ein neuerliches Highlight für uns!", hatte Bahn-Chef Markus Aschauer im Vorfeld gesagt.

Zusätzliche Ausgaben für den BSD

Unterdessen droht dem Weltverband IBSF trotz seiner resoluten Anti-Doping-Haltung ein Finanzloch. Aufgrund der fehlenden Nachweise und Namen im McLaren-Report fehlt die juristische Grundlage, um die Schadenersatzforderungen der Russen aus dem gültigen Veranstalter-Vertrag wirksam anzufechten. "Da habe ich als IBSF-Finanzchef natürlich Bauchschmerzen. Zudem könnten plötzlich auch Nationen zu mir kommen und ihre Reise- und Stornierungskosten zurückfordern. Aktuell habe ich da noch keine Zahlen", sagte BSD-Präsident Andreas Trautvetter.

Für den deutschen Verband, der Ende Januar in Königssee schon den sechsten Saison-Weltcup ausrichtet, wäre eine schwarze Null am Ende ein Erfolg. Zwar sicherte das Bundesinnenministerium (BMI) einen sechsstelligen Euro-Beitrag zu und auch das Land Bayern erklärte sich bereit, Fördergelder zu zahlen. Doch eine halbe Million Euro sind für die Durchführung der zweiwöchigen WM mindestens nötig.