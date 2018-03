Biathlonqueen Laura Dahlmeier Vorerst kein Rücktritt vom Leistungssport geplant

"Ich bin aktuell mitten in der Saison, am Dienstag geht's weiter, dann stehen noch drei Weltcups an. Ich habe gesagt, ich möchte mich dazu gar nicht äußern, ich möchte mir auch gar keine Gedanken machen", sagte die 24-jährige Dahlmeier im Rahmen eines Pressegesprächs in Garmisch-Partenkirchen am Freitag (02.03.18): "Aktuell macht's mir immer noch viel Spaß."

Olympiastart 2022 möglich?

Allerdings räumte sie, angesprochen auf Rücktrittsspekulationen, auch ein: "Ich kann's nicht zu 100 Prozent ausschließen. Aber ich denke, wenn alles passt, wenn ich gesundheitlich gut dabei bin, wenn die Motivation da ist, wenn der Spaß da ist - warum nicht noch zwei, drei, vier Jahre machen?"

















Die Anfänge Ski alpin oder Biathlon? Die Garmisch-Partenkirchnerin probierte zunächst beides aus. Mit fünf Jahren erste Wettkämpfe auf Alpinskiern, als Siebenjährige versuchte sie sich erstmals im Biathlon - wo sie erstmals in der Saison 2010/11 auf sich aufmerksam machte, unter anderem mit Siegen und Podestplätzen im Deutschlandpokal.

Dahlmeier wurde in ihrer Heimatgemeinde Garmisch-Partenkirchen mit einer großen Willkommensparty gefeiert und mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet. Die Ansetzung des Pressegesprächs vor der Auszeichung hatte zu Spekulationen geführt, dass Dahlmeier - mehrfache Weltmeisterin und seit den Winterspielen von Pyeongchang auch erstmals mit olympischem Gold dekoriert - möglicherweise ihr Karriereende bekanntgeben könnte.